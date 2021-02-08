Erciyes Anadolu Holdingden Kayseri ekonomisine 1 milyar lira katkı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holdingin Kayseri ekonomisine son 3 yılda yaklaşık 1 milyar lira katkı sağladığı bildirildi.

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki holding binasında düzenlediği toplantıda, holdingin büyüdüğünü, Kayseri Organize Sanayisi'nde yer alan birçok kurumu da ekonomik anlamda büyüttüklerini söyledi.

"Kayseri ekonomisine ciddi fayda ve katkılarımız var." diyen Ertekin, 2017-2020 yıllarındaki kayyum sürecinde ticaret anlamında önemli işlere imza attıklarını belirtti.

Ertekin, ürün tedariğiyle ilgili şunları ifade etti:

"Bir mal ithal ediliyorsa onu yerli bir kaynaktan temin etmeye gayret ederiz. Yerli üretim varsa önceliği Kayseri'ye veririz. Kayseri'de üretilemiyorsa yakın çevreden temin etmeye çalışırız. Biz şampiyonlar ligindeyiz. Dünyada bizimle aynı işi yapan diğer firmalarla rekabet ediyoruz. Bizim rekabetimizin koşulu mal tedariğinde kullandığımız ürünlerin en az rakiplerimizinki kadar kaliteli olması. Kayseri tedarikçilerine de dünya standartlarında bir üretim kalitesi getiriyoruz. Bizler buraya emanetçi olarak yollandık. Bizi buraya yollayan mahkemeler basiretli tacir gibi davranmamızı istedi. Biz, bir malı Kayseri'den hem kalite hem de aynı fiyatlarla almak durumundayız."

Bir gazetecinin, FETÖ ile iltisakı mahkemeyle kesinleşmiş bir firmayla iş yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Ertekin, "Bilerek ve isteyerek herhangi bir FETÖ ile iltisaklı şirketle ticaret yapmamız bizim burada bulunma durumumuza aykırı olur. Böyle bir durum söz konusu değil." dedi.

Ertekin, holdingin satışıyla alakalı bir gelişme olup olmadığı sorusuna ise mahkeme süreçlerinin devam ettiği, karar çıkana kadar mevcut yasalarla holdingi satabilmenin mümkün olmadığı yanıtını verdi.

Şirketin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Ertekin, kendisini hiçbir siyasetçinin arayıp "Falanca yerden mal al" demediğini, bu gibi bir durumda çalışma arkadaşlarına böyle bir talimat verirse görevi bırakmaya hazır olduğunu kaydetti.

Ekip arkadaşlarına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ertekin, Kayseri'de spordan ekonomiye, eğitimden çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katkı sunduklarını ifade etti.

Erciyes Anadolu Holding'in bütün şirketlerinin Kayseri ekonomisine katkısının sorulması üzerine Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, bu rakamın son üç yılda yaklaşık 1 milyar lira civarında olduğunu söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da Erciyes Anadolu Holding'de önemli gelişim ve değişim olduğunu söyledi.

Kayseri'nin önemli bir mobilya kenti olduğunu belirten Elitaş, "Büyük çaplı bir tesis, üretim üssü kurmak istiyorsanız Kayseri, Türkiye'deki mobilyanın merkez üssü olma konumunda birinci sıradadır. Niye? Eğitilmiş bir iş gücü var. Eğitilmiş beyaz yakalılar var. Müthiş bir tedarik zinciri var. Tedarik zincirini oluşturan yetişmiş işletmeler var. Pazara belki uzak olabilir ama yurt içi pazar dağıtımda da en önemli hat olduğunu düşündüğümüz Kayseri'de olması, mobilya sektöründe çok önemli bir husus." diye konuştu.

Elitaş, beyaz eşya sektöründe bile Kayseri'de sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen markalarına fason üretim yapan tesislerin olduğunu dile getirdi.

Döviz kurlarında yaşanan yükselişin gerilediğine işaret eden Elitaş, "2020 yılının kasım ayının ilk haftasında 8 lira 50 kuruşu görmüş dolar fiyatlarındaki yükseliş, bugün 7,06'ya geldi. Dolar 7 liranın altına indiği anda 6,5'lara kadar gidebilecek. Artık güveni tesis ettiğimize inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan