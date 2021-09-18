Erciş'te uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciş'te uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erciş'te uyuşturucu operasyonu

Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen faaliyetlerde, 350 gram toz esrar ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen faaliyetlerde, 350 gram toz esrar ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pay Mahallesi köy ve mezra yolu üzerinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan ticari araç içerisinde arama yaptı. Yapılan kontrolde şüpheli V.Y isimli şahsa ait olduğu tespit edilen 350 gram toz esrar ele geçirilirken, Erciş İlçe Otogarında hareketlerinden şüphelenilen F.Y isimli şahıs üzerinde ve çantasında yapılan aramada ise çantada bulunan elyaf yastık içerisine gizlenmiş vaziyette 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili yakalanan V.Y ve F.Y isimli şahısların gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği ve yapılan işlemlerine müteakip tutuklandıkları öğrenilirken, uyuşturucu madde ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiği belirtildi. - VAN

Erciş'te uyuşturucu operasyonu

Erciş'te uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, 'Neden yakıyorsun?' sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

 Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

 Roma döneminden kalma lahiti 750 bin dolara satmak isterken yakayı ele verdiler

Roma döneminden kalma lahiti 750 bin dolara satmak isterken yakayı ele verdiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu
Magazin
Spor Eser Yenenler Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Şans Oyunları Vahap Seçer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erciş'te uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 17:09:39. #1.11#