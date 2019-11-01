Ercan Kesal kimdir? Süleyman Soylu'ya cevap veren Ercan Kesal kimdir?

01.11.2019 17:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" olarak nitelendirdiği Çukur'un başrol oyuncusu Ercan Kesal, gelen eleştirileri kabul etmeyerek "Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" dedi. Bu gelişme üzerine Ercan Kesal'ınkim olduğu merak edildi. Peki Ercan Kesal kimdir? Peki Ercan Kesal'ın rol aldığı filmler…

PEKİ ERCAN KESAL KİMDİR?

Yer aldığı projelerde başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Ercan Kesal Çukur dizisiyle ekranlara geliyor. Kesal, 1959 yılında Nevşehir Avanos'da dünyaya geldi. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve bir süre doktor olarak çalıştı. Ardından sağlık sektöründe yöneticilik yaptı.

Birçok köy ve kasabada doktorluk yapan Ercan Kesal,İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uygulamalı psikoloji yüksek lisansı ve antropoloji doktorası yaptı. Tıp Fakültesinde öğrenci olduğu yıllarda şiir ve öyküler yazmaya başladı. Paris'e giderek dil eğitimi alarak, Nuri Bilge Ceylan'ın ''Uzak'' isimli filminde aldığı küçük bir rol sayesinde sinemaya adım attı. Üç Maymun ve Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinde de bulundu. Bir Zamanlar Anadolu'da filminin senaryosunu Ceylan ile birlikte yazdı. Film, 2012 yılında en iyi senaryo birincisi seçildi.

Ercan Kesal

Senarist ve oyuncu Kesal, "Vavien", "Saç", "Küf", "Yozgat Blues", "Sen Aydınlatırsın Geceyi", "Hükümet Kadın (1-2)" ve "Ben O Değilim" gibi filmlerde yer aldı. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. "Peri Gazozu" isimli kitabı 2013 Temmuz ayında, ''Evvel Zaman'' isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında yayımlandı. 2015 yılında "Nasipse Adayız" isimli kısa romanı yayınlandı. Son dönemde Çukur dizisinde İdris Koçovalı karakterini canlandırıyor.

Usta oyuncu, 2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Nazan Kesal ile dünya evine girdi.

NE OLMUŞTU?

çişleri Bakanı Süleyman Soylu da bazı televizyon dizilerini eleştirmiş ve "Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye" ifadesini kullanmıştı.

KESAL'IN CEVABI

Dizi film 'Çukur'un çok izlenmesinden dolayı eleştiri aldığını kaydeden Kesal, ortaokuldaki çocuğun da akademisyenlerin de diziyi seyrettiğini söyledi. Dizinin garip bir izleyici skalası olduğunu anlatan Kesal, "Bu önemli bir şey, demek ki senaryosu ve oyunculukları farklı. Oyuncu olarak Çukur'a dair hesap vermek zorunda değilim. Ercan Kesal olarak söyleyeceklerim var. Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" dedi.