Epic Games, Apple'a mahkeme emriyle 6 milyon dolar ödedi - Haberler
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Epic Games, Apple'a mahkeme emriyle 6 milyon dolar ödedi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Epic Games, Apple'a mahkeme emriyle 6 milyon dolar ödedi

Bir yıldan fazla süren davanın sonunda Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın Epic Games'e açtığı davada bir karara varıldı ve Epic Games'in Apple'a 6 milyon dolar ödemesinde karar kılındı.

Apple bazı App Store kurallarını değiştirmek zorunda kalacak olsa da, Epic Games'e şirketin geçen yıl Fortnite oyunu için App Store'un uygulama içi satın alma sistemini atlayarak kaydettiği tüm satışlardan Apple'a %30 komisyon ödemesi emredildi. Epic Games, yargıcın emrine uydu ve Apple'a 6 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.

SÖZLEŞME ŞARTLARINI KASITLI OLARAK İHLAL ETTİ

Cezayı Apple Pay ile ödeme konusunda şaka yapan Epic Games'in CEO'su ve kurucusu Tim Sweeney, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Epic Games'in mahkeme emriyle Apple'a 6.000.000 dolar ödediğini doğruladı.

Epic Games tarafından Ağustos 2020'de Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi'nde Kaliforniya Kuzey Bölgesi için Apple'ın iOS App Store'daki uygulamalarıyla ilgili başlatılan bir davaydı. Epic Games, Apple'ın uygulamalar üzerindeki kısıtlamalarına App Store tarafından sunulanın dışında başka bir uygulama içi satın alma yöntemlerine sahip olma konusunda meydan okumuştu. Apple, Epic'i harekete geçirmek için Apple ile olan sözleşme şartlarını kasıtlı olarak ihlal ettiğini iddia ederek Epic Games'e karşı dava açmıştı.

Epic Games Kurucusu Tim Sweeney daha önce Apple'ın App Store'da yapılan her satın almada aldığı %30'luk gelir kesintisine itiraz etmişti ve Fortnite adlı oyunuyla Apple'ın yaptığı kesintiden kurtulmak istiyordu.

Epic Games, Apple'a mahkeme emriyle 6 milyon dolar ödedi

KAZANDIĞI GELİRİN %30'UNU APPLE'A ÖDEMESİ EMREDİLDİ

Epic Games, 2020'de iOS için kendi oyun içi içerik ödeme sistemini tanıtan bir Fortnite güncellemesi yayınladı. Şirket, kendi sistemi bir App Store ücreti gerektirmediği için yeni sistemi oyun içi öğelerini satın almanın daha ucuz bir yolu olarak göstermişti.

Yargıç Rogers, Epic'e App Store'un o dönemdeki oyun içi satın alma sistemini atlayarak kazanılan gelirin %30'unu Apple'a ödemesini emretti.

Apple'a, geliştiricilerin üçüncü taraf ödeme hizmetleri aracılığıyla uygulama içi içerik sunmalarına izin vermesi de emredilirken, şirkete Fortnite oyununun ve Epic'i, App Store'a iade etmesi emredilmedi.

Epic Games, yargıcın kararına itiraz etmeyi planlıyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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