Epdk'dan Opet Tarife Değişikliği Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Opet Petrolcülük AŞ'nin Marmara Ereğlisi ve Mersin depolama tesislerinde depolama tarifesini değiştirdiği Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Opet Petrolcülük AŞ'nin depolama tarifesinin değiştirildiği bildirildi. EPDK, Opet'in Marmara Ereğlisi ve Mersin depolama tesislerinde bulunan depolama tarifesini değiştirdi. EPDK'nın Opet tarife değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan tarife değişikliği kararı ile Opet'in Marmara Ereğlisi ve Mersin depolama tesislerindeki her iki deposu için hizmet başına alınacak olan "Teslim Alma" hizmet bedelleri ve uzun süreli kiralama yapılması halinde depolama hizmet bedellerinde değişikliğe gidildi.

EPDK kararı ile Opet Petrolcülük'ün, Marmara Ereğlisi tesisinde benzin, motorin ve havacılık yakıtı türleri için metreküp başına günlük 0,27 lira depolama hizmet bedeli alınacağını bildirdi.

Mersin depolama tesisinde ise benzin, motorin ve havacılık yakıtı türleri için metreküp başına günlük 0,27 lira hizmet bedeli, fuel oil türleri için 0,28 lira depolama hizmet bedeli alınacağı açıklandı.