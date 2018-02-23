Enver Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen özel görüşmede Başkan Enver Yılmaz, Ordu'nun yerel siyaseti ve kongre sürecine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

AK Parti Genel Merkezi'nde yarım saat süren görüşme sonrası bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "AK Parti Genel Merkezimizde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızla bir araya geldik. Kendilerine Ordumuzun yerel siyasetine ve kongre süreçlerine ilişkin bilgi verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Mart'ta Ordu ilimize yapacağı ziyaretle ilgili ise talimatlarını aldık" dedi.

"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın selamları var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu'ya selam ve sevgilerini ileten Başkan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Mart'ta Ordu ilimize bir ziyaret gerçekleştirecekler. Ziyaret öncesi yaptığımız hazırlıklar ile ilgili kendilerine bilgi verip, talimatlarını aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ordumuza karşı özel bir sevgisi var. İlimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminden bu yana Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini aldı. Projelerimizin ve ilimizdeki yatırımların son durumunu ilgiyle dinledi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız bizler aracılığıyla Ordulu hemşehrilerimize selam ve sevgilerini yolladı" diye konuştu. - ORDU