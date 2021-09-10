Engelsiz tamir atölyesine ödül
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Engelsiz tamir atölyesine ödül

Engelsiz tamir atölyesine ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İnegöl Belediyesi'nin 2020 yılı Ekim ayında hizmete açtığı engelli aracı tamir atölyesine ödül verildi.

İnegöl Belediyesi'nin 2020 yılı Ekim ayında hizmete açtığı engelli aracı tamir atölyesine ödül verildi.

Engelli arabalarının bakım ve tamirinin ücretsiz yapıldığı Baykoca Engelsiz Tamir Atölyesi, Sağlıklı Kentler Birliğinin 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında sosyal sorumluluk alanında en iyi uygulama ödülü aldı. Atölye, Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesislerinde hizmetini sürdürüyor. Tamir atölyesinde 8 ayda 107 engelli aracının bakımı yapıldı. Yetkililer, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini söyledi. - BURSA

Engelsiz tamir atölyesine ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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