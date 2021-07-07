Engelsiz plaj, mavi bayrağı ile sezona "merhaba" dedi

Ayvalık Belediyesi iştirakleri arasında yer alan restoran ve plajıyla hemen her kesimden insanın yararlandığı Paşa Limanı'ndaki plaj, hem mavi bayrağı hem de engellilere yönelik kolaylıklarıyla sezona "merhaba" dedi.

Ulusal Mavi Bayrak törenine ev sahipliği yapan Paşa Limanı'na ikinci kez bayrak mavi bayrak çekildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, TURÇEV yetkilileri ve engelli vatandaşların da katılımıyla düzenlenen törende Balıkesir 36 mavi bayrağıyla damgasını vurdu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de önemli bir törene ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyduklarını söyledi. Başkan Ergin, mavi bayraklı tesis sayısını artırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, Paşa Limanı tesislerimiz, engelli vatandaşlarımızın da faydalanabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Zamanla bu şekildeki tesislerimizi artırarak daha çok engelli vatandaşın yararlanmasını sağlayacağız. İlçemizde birden çok yer mavi bayrak alabiliyor, Balıkesir'de en 17 bayrakla mavi bayrağa sahip olan ilçe Ayvalık'tır"dedi.

Balıkesir ilinin 36 mavi bayrak sahibi olduğunu, yarısına yakın mavi bayrağın Ayvalık'ta bulunduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ayvalık bizim için ayrı bir güzel, ayrı biz özel. En fazla turistik yatak kapasitesi Ayvalık'ta bulunuyor. Emeklerinden dolayı Ayvalık Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise konuşmasında, çevre sorunlarına değinerek musilaj ile mücadele konusunda Marmara ve Balıkesir'de son derece önemli adımlar atıldığını ve kalıcı olarak gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı hemşehrileri adına çok mutlu olduğunu söyledi. Ayvalık'ın Balıkesir'de en çok mavi bayrağa sahip olan ilçe olduğunu dile getiren Başkan Ergin,"Bu yıl ilk kez 'Mavi Bayrak' dalgalanan Cunda Arka Deniz Plajı ile Altınova Kum Adası Plajı'nın onur belgelerini almanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl da, Duba, Kapri ve Paşa Limanı plajlarının, "Mavi Bayrak" almasıyla birlikte, Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne ait Mavi Bayraklı plaj sayımız beşe, Ayvalık genelinde mavi bayraklı plaj sayısı ve marinalarla birlikte 17'ye yükseldi" dedi.

SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ

Göreve geldiği iki yıllık süre içinde belediyeye ait plajlarda "Mavi Bayrak" sayısını birden beşe çıkarmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Ergin, Ayvalık adına çok mutlu olduklarını, hem şanslı hem de sorumluluklarının bulunduğunu söyledi. Mavi bayrağın sürdürülebilir olması ve uzun vadede devam edebilmesi için sadece yerel yönetimlere değil, Ayvalık'ta yaşayan herkese büyük görevler düştüğüne değinen Belediye Başkanı Mesut Ergin, şöyle konuştu:

KAZANMAK ZOR, KAYBETMEK KOLAY

"Bize emanet edilen mavi bayraklara sahip çıkmak ve korumak en önemli görevimiz. Çünkü mavi bayrak almak, kriterleri yerine getirmek o kadar kolay değil ama kaybetmek çok kolay, bunun bilincindeyiz. Mavi bayrak geçerliliği bir yıl olan güzel bir ödül, güzel bir jest. Yani diyorlar ki, mavi bayrağı hak ettin. Ama rahat davranır, kriterleri yerine getirmezsen, bir yıl sonra mavi bayrak elinden uçar gider. Ona göre davran, ona göre mavi bayrağına sahip çık. Biz de işletme ve iştiraklerimizin denetiminde, işletmesinde olan mavi bayraklı plajlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz, koruyoruz, kontrol ediyoruz, denetliyoruz, ölçümleri ihmal etmiyoruz. Konuklarımıza sadece müşteri gözüyle bakmıyoruz. Onları uğurlarken görüşlerini alıyoruz, beğenilerini alıyoruz. Mavi bayraklı güvenilir ortamdan ne kadar memnun olup, olmadıklarını soruyoruz. Mavi Bayrak, plajlar için başta temiz deniz suyu, sonrasında ise plajı kullananlar için güvenilir bir ortam demektir. Bunun için gözümüz plajlarımızın üstünde ve sürekli kontrol edilir."

ALTYAPI SORUNLARININ SIKI TAKİPÇİSİYİZ

Belediyeler olarak iç denizde alınmış olan mavi bayrakların uzun vadede devam edebilmesi için iç denize olan kaçak akıntıların ve altyapı sorununun çözümünün de çok önemli olduğunu kaydeden Ergin, şöyle devam etti: "Bunların da çok sıkı takipçisiyiz. Aynı zamanda mavi bayraklar, deniz, hava ve hatta çevre bilincinin oluşturulması açısından çok önemli. İnsanları bilinçlendirmek, yerel yönetimlere düştüğü kadar eğitimin aileden geldiğini unutmayalım. Burada bizlere olduğu kadar, anne ve babalara, ailelere, okullara, sivil toplum örgütlerine de çok iş düşüyor. Çevre bilinci oluşturmak, bu bilinci yaşama geçirmek için, ilgili her kişi ve kurumlarla işbirliğinden yanayız. Biz Ayvalıklılar olarak denizin mavisini, mavi bayrağı çok seviyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Ayvalık, Altınova, Cunda, Sarımsaklı'daki tüm plajlarımızda mavi bayrağı dalgalandırmak. Mavi bayrak, mavi deniz, Ayvalık'ta tüm kıyılarımız tertemiz."

EPİKMEN, MAVİ BAYRAK TURİZMDE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR

TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen de yaptığı konuşmada, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen "Mavi Bayrak" programının, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyada 50 ülkede uygulandığını söyledi.

Başkan Epikmen, Mavi Bayrak'ın turizm sektöründe önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik kriterleri barındıran, dünyada halk nezdinde en çok bilinen ve güvenilen "Mavi Bayrak Ödülü", iklim değişikliği-biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirliliklerin mücadelesi zor bir boyuta geldiği günümüzde, salgın nedeniyle dünya genelinde olumsuz etkilenen turizm sektöründe önemli bir rol üstleniyor. Deniz, kum, güneş ağırlıklı gerçekleştirilen kıyı turizminde "Uluslararası Mavi Bayrak" ödüllerinin, insanların turizm tercihlerine katkı sağlamasının yanında çevre koruma çalışmalarına destek verdiğini düşünüyoruz. Ülkemizin en önemli STK'larından biri haline gelen TÜRÇEV, turizm bölgelerinde her yıl çevre duyarlılığı, eğitime katkı projeleri ve Mavi Bayrak artırımı ile ülkemizin Dünya'da turizmde ilk sıralara gelmesine de katkı sağlıyor. Çevre, sağlık ve hijyen koşullarının en üst seviyede tutulduğu bu dönem içerisinde Mavi Bayraklı plajlarda deniz suyunun mikrobiyolojik olarak kontrol edilmesi, plaj ve donanımlarının temizliği, can güvenliği ve çevre yönetimine dair pek çok kriteri barındırması, tüm bu kriterlerin denetim altında tutulması, uluslararası turizm camiası için önemli güvence alanları olacaktır. Ülkemizin Mavi Bayrak sayıları açısından dünyadaki başarısı bu anlamda önemli bir avantaj sağlamaktadır" dedi.

EĞİTİM ÖNEMLİ

Mavi Bayrak'ı almanın zor, kaybetmenin ise çok kolay olduğunu dile getiren TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, bunun için sürekli çalışmanın, çevre ve sürdürülebilir turizm eğitimini en başa koymanın gerekli olduğunu vurguladı. Epikmen, "Bu nedenle, Mavi Bayrak ödülü alan plaj, marina, yat ve turizm teknelerinin yanında, salgın döneminde dahi çevre eğitimi ve bilinçlendirmeye önem veren, sürdürülebilir bir yaşam için emek veren ve en iyi örnekleri sergileyen en iyi çevre eğitim etkinlikleri ödülünü alanları çabaları için kutluyorum" diye konuştu.

TEŞEKKÜR PLAKETLERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından, 2021 yılında ülkemizde otel, marina, yat ve turizm teknelerinde dalgalanacak "Mavi Bayraklı Tesisleri" temsilen "Mavi Bayrak" alan tesisler adına göndere Mavi Bayrak çekildi. Törene ev sahipliği yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a teşekkür plaketi verildi.

TÖRENE KATILDI

En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödül plaketini almak üzere Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Fethiye Belediyesi Başkanı Alim Karaca, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Çevre Danışmanı Lokman Atasoy da törene katıldı.

Kaynak: Bültenler