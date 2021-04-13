Engelli kimlik kartlarında akıllı dönem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Engelli kimlik kartlarında akıllı dönem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Engelli kimlik kartlarında akıllı dönem

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyor. Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hayata geçirdiği yeni uygulama ile vatandaşlar, yeni engelli kimlik kartlarını, başka bir işleme gerek kalmaksızın şehiriçi ulaşımda da kullanılabiliyor.

Denizli İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. işbirliğinde başlatılan yeni uygulamada, engelli kimlik kartları, akıllı kartlara dönüştürüldü. Engelli vatandaşlar, il müdürlüğüne başvurarak yeni dönem engelli kimlik kartlarının içerisinde bulunan çip ve mini bir yazılım sayesinde ikinci bir işleme gerek kalmaksızın ve beklemeksizin kartlarını şehiriçi ulaşımda da kullanmaya başladı. Böylece, engelli vatandaşlar, bir kez daha İl Müdürlüğü ve Belediyeye gidip işlem yaptırmak zorunda kalmadan, aldıkları tek bir kartla toplu taşımayı kullanabiliyor.

Uygulamanın başladığı günden bu yana 2 bin 943 akıllı kart hak sahiplerine teslim edildi.

Bizim için çok büyük kolaylık sağladı

Yeni akıllı kartını alan 46 yaşındaki görme engelli Vahide Aksoy, yeni engelli kartlarının artık otobüslerde de kullanacak olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bu uygulama bizi çok memnun etti. İkisinin bir arada olmuş olması bizim için çok büyük kolaylık sağladı. Bu kartın diğer illerdeki engelli vatandaşlar için de hayata geçmesini canı gönülden arzu ederim" dedi.

Öte yandan, vatandaşlar, daha önce engelli kimlik kartlarının basımı için önce Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne; daha sonra ücretsiz şehiriçi ulaşım için Denizli Büyükşehir Belediyesine müracaat ederek kartlarının vize işlemlerini gerçekleştiriyordu. - DENİZLİ

Engelli kimlik kartlarında akıllı dönem
Engelli kimlik kartlarında akıllı dönem
Engelli kimlik kartlarında akıllı dönem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Canan Ergüder Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Engelli kimlik kartlarında akıllı dönem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:03:06. #1.15#
title