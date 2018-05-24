Enflasyonu Ortadan Kaldırmakta Kararlıyız'

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Epeyce gerilettiğimiz, son dönemde bir parça yukarı hareketlenen enflasyon sorununu ortadan kaldırmakta kararlıyız. Cari açığı kalıcı bir şekilde azaltacağız" dedi.