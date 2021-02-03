Enflasyon açıklandı, Şubat 2021 kira zam oranı %12,53 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte şubat ayı kira zam oranı da yüzde 12,53 olarak belirlendi. Buna göre kirası bin lira olan bir kiracının şubat ayında ödeyeceği kira zammı 125,30 lira olurken, kirası da bin 125.30 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak 2020 enflasyon oranının açıklanmasının ardından şubat 2021 kira artış oranı da belli oldu. Tüketici fiyatları, ocak ayında yıllık yüzde 12,53 oldu. Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2021 Şubat ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak. Buna göre ev sahipleri kiracısına bugün itibariyle yüzde 12,53 oranın zam yapabilecek.

ENFLASYONA GÖRE ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının şubat ayında ödeyeceği kira zammı 125,30 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre bu tutarda kira ödeyen bir kişinin yeni kira ücreti 1.125,30 TL lira olacak.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.