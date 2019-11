En güzel havalı sözler! Kral sözler, İngilizce güzel sözler, edebiyat sözleri, kaliteli sözler, afilli sözler, felsefi sözler

27.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:59

Havalı sözler ve kral sözlerle kuvvetli bir üsluba sahip olabilir, İngilizce güzel sözler, edebiyat sözleri, kaliteli sözler, afilli sözler ve felsefi sözlerle etkileyici konuşmalar yapabilirsiniz.

HAVALI SÖZLER

Havalı sözler

Varlığım bazılarını rahatsız etse de, uzaktan beni gizli gizli takip etmelerine bayılıyorum…

Önce her şeyi siyaha boyamak lazım, sonra kurumasını bekleyip, üstüne beyaz harflerle yeni hikaye yazmak. İşte buna "unutmak" diyoruz…

Bizde geri vites yok! Gerekirse ilerden döneriz.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha çok onur vericidir.

Sadece gülüşümü yakala öfkem sana ağır gelir…

Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.

Boşuna dönüyorsun dünya! Okeyin ikisi de bende.

Ayrılık eğer yazılmış ise o zaman sana veda etmek gerekir.

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

Böcek olmayı kabullenenler ezilince şikâyet etmemelidirler.

Gülüşlerim var benim her sıkıntıya eyvallah diyen.

Çok talibim var diyenler sevinmeyin! Ucuz malın alıcısı çoktur.

Kitap gibi kadınları imlası bozuk erkekler okuyamaz!

Siz erkekler hepiniz aynısınız! diyen kızlara sesleniyorum; Siz düzgün olsaydınız da hepimizi tanımasaydınız.

Seni ben geleceğimde bir ekmek alıp beslemek için sevdim. Ama sen geleceğinde yatlar katlar istedin, benden hayır gelmez sana git at kendini yalan sevdalara.

Gözlerine aşık olsaydın, kalbini kalbime yazmazdım ben seni gerçekten. Seni sözlerle sevmek lazımmış bunu anladım

Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

Ayrılık eğer yazılmış ise o zaman sana veda etmek gerekir.

Geçmişe dönük keşkelerle yaşamaktansa, geleceğe dönük belkilerle yaşamayı tercih ederim.

KRAL SÖZLER

Kral sözler

O gidince, artık başka sevdalara dua etmeye yüzünde olmaz.

Sen olmazsan bir başkası olur, hayat kısa ama seçenekler çok.

Geceyi gündüz ettiğimiz insanlarla iki çift laf edemez olduk.

Ben istemem öyle, iki günlük sevgi, yüreğin varsa bir ömür sev beni.

Tıpkı nar gibiyim, dışım tek parça ama içim paramparça. Bu yaptığını sakın unutma.

Bazen birine hakaret etmek için "hayvan" diyorsun ya; deme!

Kimleri kaldırmadı ki bu yürek, kimleri üzmedi ki bu bilek ama senin bir sözünle dağıldı, seven bu koca erkek.

Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme!

Kimi çok sevsem gidiyor, bir ayrıcalık yap sen gitme olur mu?

Gemileri babam da yakar, sıkıyorsa denizi yakacaksın!

Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz..

Kuşlar kadar özgür, bulutlar kadar serbest olalım…

En güvendiğin insanın yaşattığı hayal kırıklığını affetsen bile asla unutamazsın.

Adamlık her gün aynı kadına aşık olmaktır.

Sorun değil, yalnız olma konusunda genelde iyiyimdir.

Selam olsun, tuttuğu eli bir ömür bırakmayanlara.

Gülüşünü seversin, sesini seversin, sohbetini seversin. Sevmek için illa ki yüzünü görmek şart değil; yüreğinde duruşunu seversin…

Kim derse "geçer" diye. Ona geçsin bu acı.

Hayat diyorum, ne garip. Birinin gözden çıkardığı, bir başkasının yaşamına sebep olabiliyor…

Geç kalınmış gibi değil de artık gerek kalmamış gibi.

Ne kadar sevmedim deseler de ben o diyenlerin eski aşklarıyım ben yine de gün gelir herkesin aklında sabahlarım!

Hiç bir aşka yemin etmeyecek kadar yorgun artık kalbim…

Hayırlısı yakın, vefasızı uzak olsun.

Duygularımın sürüklediği uzun ve karanlık yolda, kırılan umutlarımı arıyorum sensiz.

Bir kadın sadece mutluluktan ağlamalı.

Ben sana sevgi dolu umutlar besledim, sen hepsini görmemezlikten geldin. Şimdi sıra bende görmüyorum seni, kasma kendini boşuna.

İNGİLİZCE GÜZEL SÖZLER

İngilizce güzel sözler

I can accept failure, everyone fails at something. But I can't accept not trying. Başarısızlığı kabul edebilirim. Herkes bir şeylerde başarısız olabilir. Fakat denememeyi kabul edemem.

Everyone has a plan 'till they get punched in the mouth. Ağzının ortasına yumruğu yiyene kadar herkesin bir planı vardır.

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground Gözlerini yıldızlarada, ayaklarını yerde tut.

It's always too early to quit. Her zaman vazgeçmek için çok erkendir.

In order to succeed, you must first believe that you can. Başarmak için öncelikle başarabileceğine inanman gerekir.

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur.

A good friend knows all your best stories. A best friend has lived them with you. İyi bir arkadaş tüm iyi anılarınızı bilir. En iyi arkadaş onları sizinle yaşar.

Friends are precious diamondsthey make you smile and makes you feel boldthey want to open their hearts to you and listen to youshow them how much you care. Gerçekten de arkadaslar çok nadide mücevherlerdir. Sizi gülümsetip başarmanız için cesaret verirler Sizi dinlerler ve kalplerini size açmak isterler Bugün arkadaşlarınıza onlarla ne kadar ilgilendiğinizi gösterin.

Friend, sometimes shorter, sometimes it is a flower that grows as long as Arkadaşlık bazen bir çiçeğin büyüdüğü kadar uzun bazen de kısadır.

How many days in the narrow well that's the reality of man is your friend. Dar günde kaç tane dostun yanında

EDEBİYAT SÖZLERİ

Edebiyat sözleri

Yine de beddua edemem sana; Allah ne mutluluğun varsa versin

Eski hayatıma dönmeye niyetim yok" diyor Marla. Kendimi iyi hissetmek için bir cenaze evinde çalışıyordum, sırf nefes alıp vermekte oluşuma sevinmek için.

Alnım da açıktı, yüzüm de aktı, kimseye verecek hesabım yoktu, günah kervanımı pazara çekti, yükümde ne varsa, hepsini saydı; ah şu şairliğim olmaz olaydı!

Kalbin kırılabilir ya da dünyanın en güzel aşkını yaşayabilirsin, ama denemediğin sürece asla bilemeyeceksin.

Eğer bir gün çok büyük bir derdin olursa; Rabbine dönüp büyük bir derdim v?r deme. Derdine dönüp büyük bir Rabbim var de.

Mahşerde en yakınımızı bile tanıyamayacağımız söylenir ya hep, benim gönül gözüm seni bir yerden ısıracak mutlaka. Adım gibi, adın gibi biliyorum bunu!

Uçamazsan koş, koşamazsan yürü, yürüyemezsen sürün. Ama ne yaparsan yap ilerlemek zorundasın.

KALİTELİ SÖZLER

Kaliteli sözler

Küçük bir ihmal büyük bir yanlışlığa yol açar… Çünki bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at da bir binici kurtarır. Benjamin Franklin

İçine koyacak şeyiniz varsa bir günün bin cebi vardır. F

İşadamlarının çoğunluğu orjinal düşünce üretmekten yoksundur., çünkü mantığın egemenliğinden kurtulma becerisini gösteremezler. Ogilvy

Dışarıdan tüm aldığımız ve tek alabileceğimiz bilgidir. Bu bilgi üzerine nasıl hareket edeceğimiz biz bağlıdır. Glasser

Etkili olan her şey sayılamaz, sayılabilen herşey etkili olamaz. Albert Einstein

Takımın aklı takımdaki bireylerin aklından daha büyüktür. Senge

Hiçbirimiz başkaları ile olan ilişkilerimizden bağımsız olarak var olamayız. Weatley

Komite: tek başlarına bir şey yapamayan grup halindeyken de bir şey yapılamayacağına karar veren insanlar topluluğu. Fred Allen

Bir işyeri sahip olduğu elemanlardan ne daha iyi ne de daha kötüdür. Ishikawa

"Yaratıcılık" yeni şeyler düşünmek, "yenilik" yeni şeyler yapmaktır. Leitt

AFİLLİ SÖZLER

Afilli sözler

- Öyle bir an gelir ki; kocaman kocaman sarılmak istediğin insana, küçücük bir "merhaba" dersin..

- Nereye baksam sen neyi koklasam sen.

- Senin bu kadar mutlu olmana ancak senden bir şey almaya hazırlandıkları zaman izin verirler.

- İnsan dediğin eşref-i mahlukattır. Eşref dediğin de şereflik işi.

- Kader ayırmaz insanları. İnsanları insanlar ayırır.

- Alkolü bırakıyorum. Şerefine içecek insan kalmadı.

elki de insan; Sevilmekten çok, anlaşılmayı istiyordu…

- "Y? başkasını seversem? İnan o zaman seni hayatım boyunca affetmem…" — Özdemir As?f

- Herkes fazlasıyla sevmiş, Ben eksikleriyle de sevdim oysa… – Özdemir Asaf

- Bir bakmışsın, Allah hiç ummadığın anda vermiş kalbine mutluluğu…

- Ah şu kaliteli insan rolleriniz yok mu, "Bitiyorum…"

- Sevgi zayıflıktır derdi hep babam belki haklıydı da. Yeniden başlamak istiyorsan güçlü olman gerek sevdiklerini unutman gerek.

- Sen hayatını anlamlı kılan ne varsa kim varsa sakın bırakma sakın vazgeçme oğlum.

- Sana güvenen bir insana yalan söyleme. Sana yalan söyleyen bir insana asla güvenme.

FELSEFİ SÖZLER

Felsefi sözler

"Eğer kazanırsan, açıklamak zorunda değilsin...Kaybedersen, açıklamak için orada olmamalısın!"Adolf Hitler

"Hayat gerçekten basit, ama biz bunu karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz." Konfüçyüs

Siyasete katılmayı reddetmenin cezalarından biri, aşağılık kişiler tarafından yönetilmenizdir." Platon

Hayatında olup biten şeylerin, dilediğin şekilde olmasını isteme: nasıl oluyorlarsa, öyle olmalarını iste. Böylece her zaman mutlu olursun. – Epiktetos

Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim. – Konfüçyüs

Çocukların kör karanlıktan korktuğu gibi biz de aydınlıktan korkarız, çocukların karanlıktan dehşetle beklediklerinden daha korkunç olmayan şeylerden. – Lukretius

Kopan bir ipe düğüm attığınızda ipin en sağlam yeri, o düğüm olur. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan yer o düğümdür. - Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Bugünün bir daha asla doğmayacağını düşün.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Acınmaktansa kıskanılmak dana iyidir. Heredot

