En büyük aşklar nefretle başlar! Eski Fenerli Jailson için Galatasaray iddiası
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Devre arasında orta saha takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın gündemine eski Fenerbahçeli Jailson geldi. Brezilya basını, Galatasaray'ın transferde ciddi olduğunu yazdı.
İki sezon Fenerbahçe forması giyen ve Çin ekibi Dalian Pro'nun yolunu tutan Jailson, takım değiştirme hazırlığında. Jailson, orta saha arayan Galatasaray'ın gündemine geldi.
MADDİ SIKINTILAR
Brezilya basınından UOL Esporta'da yer alan habere göre; Çin ekibi ödeme sıkıntıları nedeniyle Jailson'la yolları ayırdı.
BONSERVİS YOK
Devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek Galatasaray için Jailson adeta piyango oldu. Brezilya basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Jailson'u ilk adaylar arasına aldığını ileri sürdü.
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