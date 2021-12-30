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En büyük aşklar nefretle başlar! Eski Fenerli Jailson için Galatasaray iddiası

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Devre arasında orta saha takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın gündemine eski Fenerbahçeli Jailson geldi. Brezilya basını, Galatasaray'ın transferde ciddi olduğunu yazdı.

İki sezon Fenerbahçe forması giyen ve Çin ekibi Dalian Pro'nun yolunu tutan Jailson, takım değiştirme hazırlığında. Jailson, orta saha arayan Galatasaray'ın gündemine geldi.

En güzel aşklar nefretle başlar! Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası

MADDİ SIKINTILAR

Brezilya basınından UOL Esporta'da yer alan habere göre; Çin ekibi ödeme sıkıntıları nedeniyle Jailson'la yolları ayırdı.

En güzel aşklar nefretle başlar! Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası

BONSERVİS YOK

Devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek Galatasaray için Jailson adeta piyango oldu. Brezilya basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Jailson'u ilk adaylar arasına aldığını ileri sürdü.

En güzel aşklar nefretle başlar! Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (1)
UğuR DURAN:Bedava diye çöp toplamaya devam. Bu sene Van Aanholt haricinde hiç bir transfere doğru dürüst para verilmedi. Sonuç ortada. Scout ekipleri ucuz oyuncu arayacağına, faydalı olabilecek oyuncuları araştırmalı.. Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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