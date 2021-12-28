Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıGaranti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu1,0943120,09Inveo...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu
|1,094312
|0,09
|Inveo Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,023290
|0,09
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,034156
|0,07
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,608889
|0,07
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,402967
|0,05
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|17,145876
|1,75
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|23,844734
|1,44
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|26,072637
|1,15
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|18,789532
|0,97
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|24,878025
|0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,056830
|0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,120198
|1,52
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,050859
|1,45
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,060847
|1,45
|Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,174349
|1,26
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|2,288624
|1,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,816390
|1,72
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,057715
|1,34
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,090014
|0,87
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,504349
|0,75
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,029897
|0,75
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,119226
|1,62
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,003456
|0,64
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,186653
|0,59
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|3,362499
|0,44
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,505649
|0,38
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,173485
|0,05
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,025790
|0,05
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|471,715518
|0,05
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,066941
|0,04
|İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,106603
|0,04
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Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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