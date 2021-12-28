Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu 1,094312 0,09 Inveo Portföy Borç. Araç. Fonu 0,023290 0,09 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,034156 0,07 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,608889 0,07 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 23,402967 0,05 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 17,145876 1,75 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 23,844734 1,44 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 26,072637 1,15 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 18,789532 0,97 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 24,878025 0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,056830 0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120198 1,52 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 1,050859 1,45 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060847 1,45 Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 1,174349 1,26 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 2,288624 1,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 5,816390 1,72 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,057715 1,34 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,090014 0,87 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,504349 0,75 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,029897 0,75 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 3,119226 1,62 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,003456 0,64 Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,186653 0,59 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 3,362499 0,44 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,505649 0,38 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,173485 0,05 Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,025790 0,05 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 471,715518 0,05 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,066941 0,04 İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,106603 0,04 Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi