En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,94 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,45 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,34 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,044598 -2,94 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,025103 -2,45 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 47,649521 -2,34 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,020983 -2,23 Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,056955 -2,11 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,038645 -2,05 TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,659863 -2,02 Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018973 -1,99 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013296 -1,90 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,021751 -1,90

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)