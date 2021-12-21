BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,027699-1,52Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,036409-0,95Garanti Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,027699-1,52
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,036409-0,95
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042904-0,90
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,072918-0,86
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,025327-0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,013454-0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,012599-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Türkiye Hay. ve Em. HEM Hisse Senedi EYF0,037075-1,84
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,099989-1,72
Türkiye Hay. ve Em. ZEM Hisse Senedi EYF0,038839-1,72
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,227302-1,64
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,135923-1,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,018973-1,68
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,018643-1,61
Türkiye Hay. ve Em. Standart EYF0,072754-1,61
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018056-1,60
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,020831-1,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,066360-2,31
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,096324-2,08
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,051514-1,25
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,035655-1,18
Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF0,048495-0,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: İkisini de indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: İkisini de indireceğiz

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title