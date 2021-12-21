Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF 0,027699 -1,52 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036409 -0,95 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042904 -0,90 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,072918 -0,86 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,025327 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,013454 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,012599 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Türkiye Hay. ve Em. HEM Hisse Senedi EYF 0,037075 -1,84 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,099989 -1,72 Türkiye Hay. ve Em. ZEM Hisse Senedi EYF 0,038839 -1,72 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,227302 -1,64 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,135923 -1,61 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018973 -1,68 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018643 -1,61 Türkiye Hay. ve Em. Standart EYF 0,072754 -1,61 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018056 -1,60 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020831 -1,60 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066360 -2,31 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,096324 -2,08 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,051514 -1,25 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,035655 -1,18 Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF 0,048495 -0,85 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: İkisini de indireceğiz AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi