EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI | Emekli maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2025 emekli maaş zam oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması beklenen emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili verileri duyurdu. Ekonomi çevreleri ve geniş halk kesimleri tarafından büyük bir merakla beklenen bu veriler, maaş artışları ve kira zamları gibi birçok alanda belirleyici rol oynayacak. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? İşte, TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri ve maaş artışı ile ilgili detaylar…

EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Haziran 2025 itibarıyla enflasyon oranı, aylık %1,37 artarken, yıllık enflasyon ise %35,05 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verileriyle birlikte, işçi ve emekli maaşlarına yapılacak zammın oranları da netleşti. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %15,57 oranında zam yapılacakken, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi ile dul ve yetimlerin alacağı maaş zammı oranı ise %16,67 olarak belirlendi.

En düşük emekli maaşı ne kadar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı canlı yayında emeklileri yakından ilgilendiren maaş düzenlemesini açıkladı. Güler, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

Ayrıca emekli aylıklarına yılın ilk yarısında oluşan enflasyon farkının yansıtıldığını belirten Güler, mevcut maaşlara yüzde 16,67 oranında artış yapıldığını ifade etti. Güler, bu artışın Temmuz ayı itibarıyla maaşlara yansıyacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler;"14 bin 469 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığını, TÜİK'in yüzde 16,67 TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 liraya yükseltmiş bulunuyoruz. Önerge değişikliğiyle bugün Plan ve Bütçe Komisyonumuzda inşallah bu gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki hafta inşallah Genel Kurul çalışmalarıyla beraber bu rakam da kanunlaşmış olacak." şeklinde konuştu.