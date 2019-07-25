EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD stokundaki düşüşle yükseldi

– Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerilimler ve ABD petrol stokundaki düşüşle yükselirken, talebin ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak azalacağı öngörüleri, fiyatlardaki artışı baskıladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.85 artışla 63.89 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.22 artışla 56.56 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri sabit tutma kararının ardından karışık seyretti.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.73 düşüşle 16.505 dolardan,

altın, yüzde 0.28 düşüşle 1,419.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.20 artıla 2.717 dolardan,

platin, yüzde 0.69 düşüşle 875 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.30 düşüşle 1,533.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 259.65 liraya, çeyrek altın 424 liraya, Cumhuriyet altını da 1,755 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul