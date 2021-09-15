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Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverleri mest etti ama bir eksiği bulundu

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Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona - Bayern Münih karşılaşmasında yorumcu olan Emre Belözoğlu'nun performansı çok beğenildi. İlk kez yorumculuğa soyunan Belözoğlu'nun saha içi analizleri, oyunu okuması fark yarattı. Genel olarak olumlu yorumlar ağırlıktayken Belözoğlu'nun yayında spiker Melih Gümüşbıçak'a sürekli 'Melih ağabey' diye hitap etmesi, deneyimsizlikten dolayı eksik tarafı olarak görüldü.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Bayern Münih'in deplasmanda Barcelona'yı yendiği maç Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'de yayınlandı. Mikrofonun başındaki Melih Gümüşbıçak'ın yorumcu partneri Emre Belözoğlu'ydu. Acun Ilıcalı, Belözoğlu'nun tek maçlığına böyle bir görev yaptığını ifade etti.

"YABANCISI YAŞLISI YOK"

Skorer, Belözoğlu'nun maçta yaptığı yorumlara gelen tepkileri haber leştirdi. Emre Belözoğlu'nun, "VAR'ın başındaki insan, makine değil. VAR'a güveniyorum. Nagelsmann, her maça farklı taktikle hazırlanan bir hoca. iyi bir analizci. Münih oyuncu olsaydı, 3-4 oyuncudan birisi Lewandowski olurdu. Futbolcunun genci yaşlısı, yerlisi yok. İyisi kötüsü var. Yusuf Demir iyi yerlere gelecek. Rüştü abi ve Arda gibi. Dünya tarihinin en büyük oyuncusu Messi ayrıldı, hepimiz üzüldük" şeklindeki tespitlerine olumlu yorumlar yağdı.

İşte o yorumlar:

Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverleri mest etti! Ama tek bir eksiği vardı

Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverleri mest etti! Ama tek bir eksiği vardı

Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverleri mest etti! Ama tek bir eksiği vardı

Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverleri mest etti! Ama tek bir eksiği vardı

Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverleri mest etti ama bir eksiği bulundu
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Haber: Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverleri mest etti ama bir eksiği bulundu - Haberler Spor
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