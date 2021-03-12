Emre Belözoğlu: Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe ve Ali Koç ile bir yola çıktım

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan istifa etti iddialarına da yanıt veren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe ve Ali Koç ile bir yola çıktım. Bu yolda başkanımız ve kulübümüz için vermiş olduğum söz doğrultusunda sonuna kadar ama sonuna kadar, sonuç ne olursa olsun Fenerbahçelileri üzmemek, mutlu etmek adına çaba sarf etmeye ve burada çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Futbol A Takımı Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, ligde oynayacakları Gençlerbirliği maçının hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

"BİZ CANER'İ TANIYORUZ"

Caner Erkin'in takıma dönmesine ilişkin verdikleri kararın içeriğini anlatan Emre Belözoğlu, "Caner ile ilgili bir karar vermek durumundaydık. Başkanımız, yönetici arkadaşlar ve hocamızla beraber oturduk ve Caner aramıza katıldı. Caner, yanlış anlaşıldığından dolayı takım arkadaşlarına, hocaya bizim önümüzde, takımın önünde gerekli cümleleri kullandı ve üzgün olduğunu iletti. Biz Caner'i tanıyoruz, içinin dışının bir olduğunu biliyoruz. Caner hiçbir zaman kafasının arkasında planları olan biri olmadı. Ne yaptıysa zarar olarak kendine yapmıştır, etrafındakine zarar verecek biri değildir. Karakterli de biri. O da bu durumdan rahatsızdı, üzgündü." ifadelerini kullandı.

"İSTİFA GÜNDEMİNİ BİZ OLUŞTURMADIK"

Emre Belözoğlu, kamuoyunda hakkında çıkan istifa ettiği yönündeki haberlere ilişkin gündemi kendilerinin oluşturmadığını dile getirdi. Fenerbahçe'ye ve kulüp başkanı Ali Koç'a bir söz verdiğini vurgulayan Belözoğlu, "Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe ve Ali Koç ile bir yola çıktım. Bu yolda başkanımız ve kulübümüz için vermiş olduğum söz doğrultusunda sonuna kadar ama sonuna kadar, sonuç ne olursa olsun Fenerbahçelileri üzmemek, mutlu etmek adına çaba sarf etmeye ve burada çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"BAŞKANIMIZA BİR SÖZ VERDİM"

Fenerbahçe'nin başarısının ve yaşadığı sürecin gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizen Belözoğlu, "Benim üzerimden bu algıların yapılması, kulübe zarar verilmesi futbolculuk dönemimde de alışık olduğum bir durum ama şu an pozisyonum gereği cevap vermemiz gerekiyor. O yüzden de çok sert konuşmak istemiyorum. Öncelikle başkanımıza bir söz verdim. Bütün futbolcu arkadaşlarım, hocam, burada bizimle kader birliği yaptığım, temsil ettiğim herkesle sonuna kadar beraberiz. Sonuç ne olursa olsun" ifadelerini kullandı.

"MAĞDUR OLAN TEK KULÜP FENERBAHÇE'DİR"

Emre Belözoğlu, Türkiye'de mağdur edilen tek kulübün Fenerbahçe olduğunu savundu. Her zaman futbolun ve sahanın içinde kalmaya çalıştığını hatırlatan Belözoğlu, Süper Lig'de birçok kulübün hakemlerden şikayet etmesine ilişkin bir soruya ise, "Bizim için her zaman sahanın içi değerli ve önemli. Biz burada kendimizi ne kadar geliştirebiliriz onun derdindeyiz. Takıma, kulübe bu anlamda ne kadar destek verebilirim onun derdindeyim. Ancak konumumuz gereği de ortalık kızışsın, karışsın, kaos olsun bundan beslenelim hiç demedik. Bu ülkede mağdur edilmiş, benim de yaşadığım, şahit olduğum tek bir tane kulüp varsa o da Fenerbahçe'dir. Özellikle bir sezonu söylemeyeyim ama saha içinde ve dışında tek mağdur edilmiş kulüp Fenerbahçe'dir. Ben bunu net bir şekilde yaşadım. Bu ülkede mağdur edilmiş tek kulüp Fenerbahçe'dir. O yüzden o sistem, o algı oluşturma isteğiyle hareket etme isteğindeki kimseye müsaade etmeyiz. Gerekli yerlerde yönetici büyüklerimiz de açıklama yapıyor ama mağdur edebiyatı değil. Ben bunu gerçekten hem saha içinde hem saha dışında yaşadım. O yüzden mağdur olan tek kulüp Fenerbahçe'dir diyorum. Bizler hak edilmiş bir şampiyonluk, hak edilmiş bir başarı dışında bir şey zaten istemiyoruz. Böyle algılar için çalışmayız. Kulübümüzün, takımımızın gücü kadar konuşuruz" cevabını verdi.

"TEK DERDİMİZ FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI"

Transferde tek başına hareket etmediğini de hatırlatan Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Transfer tercihleri yaparken başkanımızla, hocamızla, gözlemcilerimizle değerlendirme yapıyoruz. Tek başımıza karar almıyoruz, beraber hareket ediyoruz. Gözlemcilik konusunda bize laf atanlar oluyor ama bizim kimseyle bir problemimiz yok. Onlar kendilerince bir şeyi konuşuyorlarsa çok da değerli değil. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bizim Fenerbahçe'den başka bir derdimiz yok. Onlar da bizim derdimiz değil zaten. Tek derdimiz Fenerbahçe'nin başarısı. Benim başkasıyla muhatap olacak gücüm yok, Fenerbahçe'ye yeteyim yeter."

"ŞAMPİYONLUĞA KONSANTREYİZ"

Fenerbahçe'nin başarısı için her şeyi yaptıklarını söyleyen Belözoğlu, "Biz başkanımızla bu yola çıktık ve onu bırakmayacağız. Biz Fenerbahçe'nin başarısı için elimizden geldiğince önümüzdeki senenin planlamasıyla alakalı hocamızla beraber futbolcu tercihiyle alakalı değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu seneki takım güçlü bir takım, önümüzdeki senenin takımı planlaması için önümüzde zamanımız var. Biz sadece bu sene şampiyonluğa konsantreyiz" dedi.

"BEN BUNDA BİR SIKINTI GÖRMÜYORUM"

Şu anda Beşiktaş derbisini düşünmediklerini ve önlerindeki tek hedefin Gençlerbirliği maçı olduğunu vurgulayan Belözoğlu, Mesut Özil'in sakatlığının durumu ve Mesut ile Mert Hakan Yandaş'ın basına yansıyan fotoğrafıyla ilgili ise, "Mesut'un sakatlığı aldığı sert darbeye bağlı. Kariyeri boyunca adale sakatlığı çok yaşayan bir oyuncu değil. Biz oyuncularımızı profesyonel hayatta ve sosyal hayatlarında kulübümüzü nasıl, ne kadar temsil ettikleriyle alakalı kendi aramızda değerlendirmeleri yapıyor ve oyunculara gerekli yerlerde müdahale ediyoruz ama futbolcular hiçbir zaman hiçbir yerin kölesi değildir. Onların da kendi özel hayatları var. Bu anlamda tolerans göstermemiz gerekiyor. Futbolcu arkadaşlarıyla saat 17.00'de yemeğe gitmesi ki 19.00'dan sonra her yer kapanıyor. Ben bunda bir sıkıntı görmüyorum" ifadelerini kullandı.