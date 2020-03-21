Emre Akbaba'dan 'Evde kal'a çağrısı' - Emre Akbaba'dan 'Evde kal'a çağrısı' Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba, 'Evde kal' çağrısı akımına katıldı.

- Emre Akbaba'dan 'Evde kal'a çağrısı'

İSTANBUL - Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba, 'Evde kal' çağrısı akımına katıldı. Emre kardeşi ile futbol oynadığı görüntüleri paylaştı.

Futbol dünyasının korona virüs nedeniyle insanlara gönderdiği mesajlara Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba da dahil oldu. Emre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Evde kal' mesajı verdi. Yıldız futbolcu, kardeşi ile futbol oynadığı görüntüleri paylaştı ve 'Boynuz kulağı geçti. #EvdekalTürkiye' notunu ekledi.

Kaynak: İHA