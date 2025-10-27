Sıfır Faizle Ev Sahibi Olma İmkanı: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı

DOĞU Akdeniz Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, vatandaşların sıfır faizle ev sahibi olabileceği Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı sistemiyle ilgili olarak, "Bu proje, inşaat sektörünün yaklaşık 200 iş koluna can simidi olacak ve sektörü adeta ayağa kaldıracak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşların devlet güvencesiyle faizsiz konut, araç ve iş yeri sahibi olabileceği Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı sistemini açıkladı. Sistem kapsamında vatandaşların, bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf edip, belirli birikime ulaştıktan sonra kalan finansmanı faizsiz şekilde ödeyerek ev, araç veya iş yeri sahibi olabileceği belirtildi.

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, projenin açıklanmasının ardından vatandaşların merak ettikleri soruları ve projelerin detaylarını, Demirören Haber Ajansı'na aktardı. Karslıoğlu, "Eve ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve memur kesimimizi çok mutlu edecek bir proje oldu. Örneğin, 2 milyon TL değerinde bir ev almayı planlıyorsunuz. Emlak Katılım bankalarına müracaat ediyorsunuz ve 'Bunu aylık 30 bin TL taksitle ödeyeceğim' diyorsunuz. Yüzde 40'ını ödediğinizde, yani 800 bin TL, vatandaş evini buluyor ve taksit ödemeye devam ediyor. Böylece sıfır faizle ev sahibi olmuş oluyorsunuz. Burada sadece organizasyon bedeli olarak yüzde 7'lik bir kısım bulunuyor ve onu ödüyorsunuz. Bankalarda bununla ilgili stantlar bulunuyor ve Türkiye genelinde cumartesi günü bile çalışan şubeler var. Başvuru sırasında vatandaş, ne kadar tasarruf etmek istediğine karar verecek. Yalnızca 2 milyon TL değerindeki evlere değil, 3, 4 veya 5 milyon TL değerindeki evlere de müracaat edebilir. Başvurunun ardından sözleşmeler imzalanıyor, organizasyon bedeli ödeniyor ve taksitler belirleniyor. 6 ayın sonunda vatandaş evini bulabiliyor. Örnek üzerinden devam edersek; 2 milyon TL değerinde bir ev buldunuz ve yüzde 40'ını ödediğinizde, 'Bu evi almak istiyorum' diyorsunuz. Evin bedeli Emlak Katılım tarafından satıcıya ödeniyor ve siz evinize geçiyorsunuz. Taksit ödemelerine devam ederek sıfır faizle ev sahibi oluyorsunuz" dedi.

'ÇOK DAHA UCUZA ALMIŞ OLACAĞIZ'

Projenin sektöre olumlu yansıyacağını vurgulayan Karslıoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşların evleri sektör camiasından bulması, bize artı bir katma değer sağlayacak. Vatandaşlar faiz yükünden kurtulacak, müteahhitler evlerini satacak ve sirkülasyon hızla olumlu ivme kazanacak. Projenin fiyatları yükselteceğini düşünmüyorum. Zaten satışlarda zorluk yaşıyoruz; bu proje önümüzü açacak. Proje yalnızca konutları değil, çatılı iş yerlerini de kapsıyor. İskanı alınmış, depreme dayanıklı ve hasarsız ev ve iş yerlerinin satış açısından sektöre olumlu katkısı olacak. Yüksek faizler nedeniyle olumsuz etkilenen arz-talep dengesi bu proje sayesinde olumlu bir hal alacak. Proje yalnızca konut ile ilgileniyor; arsa alıp konut dikmek isteyen vatandaşları kapsamıyor. Adeta devletimiz, vatandaşların tasarruf yapabilmesini sağlamayı amaçlıyor. Proje sayesinde örneğin işçilik sektörüne, seramik ve elektrik malzemesi satıcılarına, çatı malzemesi tedarikçilerine doğrudan katkı sağlayacak. Bu proje, inşaat sektörünün yaklaşık 200 iş koluna can simidi olacak ve sektörü adeta ayağa kaldıracak. Yap-sat sektöründe yüksek banka faizleri nedeniyle satışlar durmuş durumdaydı. Aynı krediyi bankalar aracılığıyla çekseniz, şu anki faizlerle yaklaşık 7 milyon TL civarında bir rakam olacak; fakat bu tasarruf finansman sistemi sayesinde çok daha ucuza almış olacağız."