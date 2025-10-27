Haberler

Sıfır Faizle Ev Sahibi Olma İmkanı: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı

Sıfır Faizle Ev Sahibi Olma İmkanı: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı sistemi ile dar gelirli vatandaşların sıfır faizle ev sahibi olabileceğini belirtti. Proje, inşaat sektörüne olumlu katkı sağlayarak, vatandaşların ev alımındaki zorlukları aşmalarına yardımcı olacak.

DOĞU Akdeniz Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, vatandaşların sıfır faizle ev sahibi olabileceği Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı sistemiyle ilgili olarak, "Bu proje, inşaat sektörünün yaklaşık 200 iş koluna can simidi olacak ve sektörü adeta ayağa kaldıracak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşların devlet güvencesiyle faizsiz konut, araç ve iş yeri sahibi olabileceği Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı sistemini açıkladı. Sistem kapsamında vatandaşların, bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf edip, belirli birikime ulaştıktan sonra kalan finansmanı faizsiz şekilde ödeyerek ev, araç veya iş yeri sahibi olabileceği belirtildi.

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, projenin açıklanmasının ardından vatandaşların merak ettikleri soruları ve projelerin detaylarını, Demirören Haber Ajansı'na aktardı. Karslıoğlu, "Eve ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve memur kesimimizi çok mutlu edecek bir proje oldu. Örneğin, 2 milyon TL değerinde bir ev almayı planlıyorsunuz. Emlak Katılım bankalarına müracaat ediyorsunuz ve 'Bunu aylık 30 bin TL taksitle ödeyeceğim' diyorsunuz. Yüzde 40'ını ödediğinizde, yani 800 bin TL, vatandaş evini buluyor ve taksit ödemeye devam ediyor. Böylece sıfır faizle ev sahibi olmuş oluyorsunuz. Burada sadece organizasyon bedeli olarak yüzde 7'lik bir kısım bulunuyor ve onu ödüyorsunuz. Bankalarda bununla ilgili stantlar bulunuyor ve Türkiye genelinde cumartesi günü bile çalışan şubeler var. Başvuru sırasında vatandaş, ne kadar tasarruf etmek istediğine karar verecek. Yalnızca 2 milyon TL değerindeki evlere değil, 3, 4 veya 5 milyon TL değerindeki evlere de müracaat edebilir. Başvurunun ardından sözleşmeler imzalanıyor, organizasyon bedeli ödeniyor ve taksitler belirleniyor. 6 ayın sonunda vatandaş evini bulabiliyor. Örnek üzerinden devam edersek; 2 milyon TL değerinde bir ev buldunuz ve yüzde 40'ını ödediğinizde, 'Bu evi almak istiyorum' diyorsunuz. Evin bedeli Emlak Katılım tarafından satıcıya ödeniyor ve siz evinize geçiyorsunuz. Taksit ödemelerine devam ederek sıfır faizle ev sahibi oluyorsunuz" dedi.

'ÇOK DAHA UCUZA ALMIŞ OLACAĞIZ'

Projenin sektöre olumlu yansıyacağını vurgulayan Karslıoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşların evleri sektör camiasından bulması, bize artı bir katma değer sağlayacak. Vatandaşlar faiz yükünden kurtulacak, müteahhitler evlerini satacak ve sirkülasyon hızla olumlu ivme kazanacak. Projenin fiyatları yükselteceğini düşünmüyorum. Zaten satışlarda zorluk yaşıyoruz; bu proje önümüzü açacak. Proje yalnızca konutları değil, çatılı iş yerlerini de kapsıyor. İskanı alınmış, depreme dayanıklı ve hasarsız ev ve iş yerlerinin satış açısından sektöre olumlu katkısı olacak. Yüksek faizler nedeniyle olumsuz etkilenen arz-talep dengesi bu proje sayesinde olumlu bir hal alacak. Proje yalnızca konut ile ilgileniyor; arsa alıp konut dikmek isteyen vatandaşları kapsamıyor. Adeta devletimiz, vatandaşların tasarruf yapabilmesini sağlamayı amaçlıyor. Proje sayesinde örneğin işçilik sektörüne, seramik ve elektrik malzemesi satıcılarına, çatı malzemesi tedarikçilerine doğrudan katkı sağlayacak. Bu proje, inşaat sektörünün yaklaşık 200 iş koluna can simidi olacak ve sektörü adeta ayağa kaldıracak. Yap-sat sektöründe yüksek banka faizleri nedeniyle satışlar durmuş durumdaydı. Aynı krediyi bankalar aracılığıyla çekseniz, şu anki faizlerle yaklaşık 7 milyon TL civarında bir rakam olacak; fakat bu tasarruf finansman sistemi sayesinde çok daha ucuza almış olacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emlak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.