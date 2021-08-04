Emlak Katılım'dan Ankara'ya beşinci şube

Ankara'da Yıldız şubesinin açılışını gerçekleştiren Emlak Katılım, başkentte beş şubeye ulaşırken, banka son şubesiyle birlikte Türkiye genelinde toplam 67 şubeye ulaştı.

Ankara'da Yıldız şubesinin açılışını gerçekleştiren Emlak Katılım, başkentte beş şubeye ulaşırken, banka son şubesiyle birlikte Türkiye genelinde toplam 67 şubeye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine dijital bankacılık araçlarıyla hizmet sunan Emlak Katılım, açılışını yaptığı yeni şubesiyle hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yıldız şubesini hizmete açan Emlak Katılım, bu adımla başkentte beş, Türkiye genelinde ise 67 şubeye ulaşmış oldu.

"Yenilikçi çözümleri hayata geçiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Emlak Katılım'ın yeni şubesiyle sektöre ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, "Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlerimize başlamamızın ardından, kısa sürede doğru adımlar atarak gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerimiz için yenilikçi çözümleri hayata geçiriyoruz. Şubelerimiz ülkemizin dört bir yanına götürdüğümüz hizmet noktaları olmakla birlikte, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan birer araç niteliğindedir. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi firmasının 48'ine ev sahipliği yapan Ankara'da yeni şubemizi hizmete sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yıldız şubemizin ülkemiz ve tüm Ankaralılar için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sektörünü destekleyici projeler

Emlak Katılım'ın gayrimenkul sektöründe piyasa yapıcı kurum olmak, kentsel dönüşümün tüm türlerine finansal çözümler sunmak ve sektörün gelişimini desteklemek üzere ortaya koyduğu ürünlerden biri olan Tapu Güvenilir Hesap, gayrimenkul devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesini sağlıyor. Emlak Katılım bir ilke imza atarak hizmete sunduğu bu uygulama ile gayrimenkul alım-satım işlemlerinde alıcıya ve satıcıya bir güvence ve kolaylık sunuyor.

Riskli yapıların acil dönüşümünün de hızlıca gerçekleşmesi için Emlak Katılım; Güçlendirme, Yerinde Birebir Dönüşüm (Emsal Artışı Olmayan), Yerinde Dönüşüm (Emsal Artışı Olan) ve Alansal Dönüşüm olmak üzere tasarladığı 4 iş modelli Kentsel Dönüşüm Finansman Çözümleri ile bu konuya gereken desteği en azami düzeyde sağlamaya gayret ediyor.

İnşaatların tamamlanmaması nedeniyle oluşacak mağduriyetleri önlemek adına geliştirdiği bir diğer ürün olan Bina Tamamlama Sigortası ile ön ödemeli konut veya kentsel dönüşüm projelerinde tüketicilerin yapmış oldukları ödemeleri teminat altına alarak inşaat sektörünün güvenli ve sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Bunların yanı sıra Birlikte Konut Finansmanı, Yeni Evini Bekletmeyen Finansman gibi ev alacaklara kolaylık sağlayıcı çözümler de sunmaya devam ediyor.

Cep telefonunuz POS cihazınız olsun

Gerek bireysel gerekse kurumsal tüm müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere dijitalleşmeyi odağına alarak yenilikçi çözümler üretmeye çalışan Emlak Katılım, bu anlayışa hizmet eden CepPOS ürünüyle müşterilerinin cep telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde pos cihazı taşımaya gerek duymaksızın tüm kredi ve banka kartlarından hızlıca tahsilat yapabilmesini sağlıyor.

Kıymetli Maden ve Döviz alım satımında avantajlı kurlar

Kıymetli Maden ve Döviz alım satımında önemli bankalardan biri olmayı hedefleyen Emlak Katılım, müşterilerine avantajlı kurlarla hizmet ayrıcalığı sağlamak için çalışmalarına hızla devam ediyor. Emlak Katılım müşterileri Döviz alım-satım işlemlerini, talimatlarını Türk Lirası ve 16 döviz birimi dahilinde yapabiliyorken, hesaplar arası Altın, Gümüş ve Platin gibi kıymetli maden alım ve satış işlemlerini de kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Türk Lirası karşılığında kıymetli maden alım ve satım işlemleri yapılabildiği gibi USD ve EUR karşılığında da kıymetli maden alım satım işlemleri yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu