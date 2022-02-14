EMITT Fuarı'nda Kestel'e büyük ilgi

KESTEL, BURSA (İHA) - Kestel Belediyesi, Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 25. EMITT Fuarı'nda Kestel'i Dünya'ya tanıttı.

Bu yıl 25.'si düzenlenen dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT, 9 - 12 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 14 farklı ülkeden katılımcıların olduğu fuarda, Kestel Belediyesi'nin standı yoğun ilgi gördü. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçiye Kestel'in tarihi ve kültürel değerleri ile Kestel Belediyesi'nin faaliyetleri anlatıldı. Fuara katılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, belediyenin standını ziyaret eden vatandaşlarla birebir hasbihal ederek belediyenin yatırımları ile kültürel ve turizm faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Öte yandan ilçenin yöresel lezzetleri standı ziyaret eden misafirlere ikram edildi. Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar ve ilçedeki kadın dernekleri de standı ziyaret etti.

"Kestel'i en iyi şekilde tanıtma gayreti içerisindeyiz"

Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, " EMITT 2022'de Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Kestel Belediyesi olarak yerimizi aldık. İlçemizin tabiat güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini, yöresel lezzetlerini Dünya'ya tanıtmak için buradaydık. Kestel'imiz bildiğimiz gibi doğa turizmi açısından oldukça zengin bir konuma sahip. İlçemizdeki yatırımlarımız ve yenilikçi projelerimiz ile çok daha fazla yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmaya devam edecek. Şelaleleri, eşsiz manzarası ve bünyesinde bulunan lezzetlerle başta Saitabat bölgemiz, özellikle Ortadoğu ülkeleri tarafından oldukça ilgi görüyor. İlçemizin doğusunda yer alan Kazancı Bölgesi'nde yakın zamanda çok farklı ve heyecan verici bir proje başlatacağız. Türkiye'de ahududu denilince yalnızca Kestel ve Bursa akıllara geliyor. Ahududu ve böğürtlenin başkenti Kestel diyebiliriz. Burada da ahudududan üretilmiş lezzetleri ziyaretçilerimize ikram ediyoruz. Bunları ve ilçemizi en iyi şekilde tanıtmanın gayreti içerisindeyiz. Fuara katılan ve ziyaret eden herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - BURSA