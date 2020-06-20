Emir Sarıgül: 'Yatırım yapan kaybetmiyor' Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Sarıgül, yüksek katlı gökdelenler yerine artık butik ve yaşanabilir alanı geniş evlerin tercih edildiğini belirterek "Küçük metrekareli evler tercih olmaktan çıkıyor. Geniş balkonlu, bahçeli, merkezi sistemleri olan, akıllı evler revaçta. Tüketiciler artık ev fiyatından çok bunlara dikkat ediyor"

"Korona virüs gayrimenkulde tercihleri değiştirdi"

"Geniş, balkonlu, butik ve bahçeli evler revaçta"

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden gayrimenkulde, pandemi sürecinin etkileri atlatılıyor. Her ne kadar sektörün 2021 yılında tam anlamıyla rayına oturması beklenirken, satışlarda yaşanan hareketlenme, sektör adına önem arz ediyor. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, gayrimenkul sektöründe de tercihleri değiştirmeye başladı. Tüketiciler artık daha geniş, ferah, balkonlu ve bahçeli evleri tercih ediyor.

KORONA ETKİSİ GEÇİYOR

Emir Sarıgül, hem Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörü, hem de kendi projelerine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik anlamda pozitif noktaya geldiğini söyleyen Sarıgül "Faizlerin düşmesi ile birlikte insanların alım gücünde yaşanan yükselme, sektörümüze olumlu katkı sağlıyor. Karamsarlığı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Türkiye her noktada iyiye gidiyor. Bunu gayrimenkul satışlarından yaşanan gelişmelerden anlamak mümkün" dedi. Korona etkisinin zamanla azalacağını söyleyen Emir Sarıgül 2021 yılında toparlanma ve büyümenin gerçekleşeceğini söyledi.

REKOR 2021'DE KIRILACAK

2017 yılında sektöründe 1 milyon 300 binin üzerinde bir satış rakamı yakalandığını ifade eden Sarıgül "Bilindiği üzere, 2018 yılında ekonomik olarak zor bir süreç yaşadık. Satışlarda bununda doğru orantılı olarak ciddi anlamda düşüş gösterdi. 2019 yılında ise bir toparlanma sürecine girildi. Yılın yine 1 milyonlu rakamalar üzerinde kapanacağını tahmin ediyoruz Ancak asıl ivme 2020 ve sonrasında yakalanacak. 2017 yılında yaşanan rekorun, 2021 yılında kırılacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu

CİDDİ İLGİ GÖRÜYORUZ

Maritza İnşaat'ın yatay mimarı üzerine kurgulanan; lüks, konforlu ve insanların hayatına dokunan işlere imza attığını söyleyen Emir Sarıgül "Yüksek katlı binalar inşa etmedik. Projelerimizin tamamı; 4-5 katlı ve 10 ile 20 blok arası arasında değişen büyüklüklere sahip oldu. Maritza Evleri Kavacık, Maritza Konakları İstinye, Maritza Ataşehir Residence, Maritza Loft Sarıyer ile 4 farklı butik projeyi hayata geçirdik. Şimdi yeniden Beykoz'a geri döndük ve Maritza Vadi Evleri Projemizin temelini attık ve inşaatı başlattık" dedi. Bu projenin 20 blok ve 230 daireden oluştuğunu ifade eden Emir Sarıgül "Beykoz'un gözbebeği olan Çubuklu Vadisi'nde yer alan projemize büyük ilgi oldu. 2 ay önce ön talep toplamaya başladık ve projenin yüzde 20'sine yakınını sattık diyebiliriz. Henüz lansman yapmadan gerçekleştirdiğimiz bu performans, bizim adımıza ciddi bir başarı anlamına geliyor" dedi.

YAŞAYAN BİR PROJE OLACAK

Maritza Vadi Evleri Projesinde hafriyat işlerinin devam ettiğini de belirten Emir Sarıgül "Projemizde bu yılın temmuz ayı gibi satışa başlayacağız. Metrekare fiyatları ortalama 12 bin TL ile 15 bin TL arasında olacak. İstanbul'un incisi olan Beykoz'da 1'inci sınıf bir projeye imza atıyoruz. Kullandığımız ürünlerin kalitesi, sosyal alanlarımız, site yönetimi ve lokasyonu projemizi bölgedeki rakiplerinden büyük farkla ayrıştırıyor. Projemiz, devlet hastanesine 1.5 dakika, özel hastaneye 2.5 dakika mesafede yer alıyor. Sahile 2 dakika, en yakın kolej ve okula 4 dakika mesafede bulunuyor. Sosyal alanları ile fark yaratan projemizde 5.5 kilometre yürüyüş alanı yer alıyor. Ayrıca ev sahipleri için organik tarım yapabilecekleri 'hobi bahçeleri' yaptık.İnsanlar burada, aileleri ile bu keyfi yaşayabilecekler" açıklamasını yaptı.

YATIRIM YAPAN KAYBETMİYOR

Maritza İnşaat müşterilerinin ayrıcalıklı olduğunu söyleyen Emir Sarıgül "Biz bütün müşterilerimizin doğum günlerini biliriz. Bu özel günlerinde kendilerini kutlarız. İşin ticari boyutundan ziyade bir aile gibi yaşarız. Projelerimizden ev alanlara düzenli olarak projenin ne durumda olduğunu her ay 'PDF' şeklinde mail atarız. Müşterilerimiz bu bilgilendirme maillerinde son durum hakkında bilgi alabilirler.Ayrıca 3 ayda bir, müşterilerimizi çağırarak daireleri kendimiz gezdiririz.Bugüne kadar Maritza ailesinden ev alıp da memnun olmayan yok desek yalan olmaz. Ayrıca 1'e 1 prim yapan dairelerimiz hem yaşamak hem de yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler