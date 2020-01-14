: Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi

14.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:30

İki yılda bir düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu kapsamında DEİK üyelerinin katılımları ile toplam 2 bin 530 oy kullanıldı. İş Konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi. Yapılan seçimler kapsamında Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha 3. kez Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi. Taha, "Türkiye-Irak İş Konseyi olarak önümüzdeki 2 yıllık dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin en üst düzeye çıkartılması amacıyla elimizden gelen her türlü çabayı ekip olarak sarf edeceğiz" dedi.

"İHRACATIN ARTIRILMASI NOKTASINDA ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR"

Seçimlerin çok güzel geçtiğini ifade eden Taha, "Dış ekonomik ilişkiler kurulu olarak düzenlemiş olduğumuz seçimli genel kurulda 145 konsey başkanı seçildi. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çok güzel bir seçim ortamı yaşadık. Katılımın oldukça yoğun olduğunu gözlemledim. Ticaret bakanımız Ruhsar Pekcan hanımefendinin katılmış olması da bizi ayrıca onurlandırdı. Aynı gün orada bir de ödül töreni vardı. Biz özellikle Türkiye-Irak İş Konseyi olarak önümüzdeki 2 yıllık dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin en üst düzeye çıkartılması amacıyla elimizden gelen her türlü çabayı ekip olarak sarf edeceğiz. Özellikle ihracatın artırılması noktasında önemli projelerimiz var ve bunları hayata geçireceğiz. Irak bizim sınır komşumuz ve 350 kilometre sınırımız mevcut. Bu anlamda Habur Sınır kapısına ek olarak hedefimiz ikinci sınır kapısını açmaktır. Musul Telafer Türkmen bölgesi için çok iyi olur ve ihracat artar. Bizim en önemli gündem maddemiz ve projemiz bu" dedi.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'NİN EKONOMİK GÜCÜNÜ YÜKSELTMEK"

Taha konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde Irak'taki karışık ortamın bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Irak bir an önce istikrara kavuşur ve yeni hükümet seçilir. Biliyorsunuz mevcut hükümet istifa ettiği için geçici hükümet seçime gidecek ve o Genel seçimlerde yeni hükümet seçilecek ve istikrar inşallah sağlanır. Biz de bu vesileyle oraya daha fazla ziyaret gerçekleştireceğiz. Hem Irak'ın Kuzey bölgesine, Erbil Dohak Süleymaniye hem de Musul Kerkük Başkent Bağdat ile Güney bölge olan Basra'ya seyahatleriniz olacak. Müşterek iş forumları düzenleyeceğiz. Sahada olan iş adamlarımızın sıkıntılarını problemlerini mevcut hükümete ileteceğiz ve çözüm yollarını arayacağız. Hedefimiz Türkiye'nin ekonomik gücünü yükseltmek ve Irak ile ekonomik ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmak."

DEİK TÜRKİYE-IRAK İŞ KONSEYİ

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi, 2001 yılında kuruldu. II. Körfez Savaşı sonrası dönemde özellikle inşaat, altyapı ve enerji sektörlerinde büyük bir yeniden yapılanmaya giren Irak'taki projelerin tanıtımında İş Konseyi önemli rol üstlenmiştir. Bu çerçevede, İş Konseyi olarak, Irak'ın yeniden yapılanmasına ilişkin birçok uluslararası etkinliğe iştirak edildi ve Irak'ın yeniden yapılanmasında lokomotif olan inşaat, altyapı ve enerji sektörlerinde etkinlikler düzenlendi. Diğer yandan, DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi, Irak'ta iş yapmakta olan firmaların son dönemlerde bölgede yaşanan güvenlik zafiyeti,ekonomik problemler ve siyasi istikrarsızlığa bağlı olarakyaşadığı mağduriyetlerin çözülmesi ile alakalı aktif şekilde varlık göstererek Irak ve Türk tarafında yetkili makamlarla görüşmeler gerçekleştiriyor.

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