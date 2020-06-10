Emet'te ilk yerli kiraz pazar tezgahına indi
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Emet'te ilk yerli kiraz pazar tezgahına indi

Kütahya'nın Emet ilçesinde bu yılın ilk kirazı pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Emet'te ilk yerli kiraz pazar tezgahına indi
10.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:58

Kütahya'nın Emet ilçesinde bu yılın ilk kirazı pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Kiraz satıcıları fiyatlardan memnun olduklarını belirtti. Kiraz üreticisi ve satıcısı 55 yaşındaki İsa Korkmaz, bölgede ak kiraz olarak bilinen ürünümü pazar bu hafta açılıca satmaya başladım. Korona virüs salgını nedeniyle 4 haftadır pazarımız kapalıydı. Kirazlarımız yeni olgunlaşmaya başladı. Ürettiğimizi satamamktan korkuyorduk. Allah'a şükür bu hafta pazarımız açıldı ve bölgemizde ilk kiraz olarak bilinen Ak kirazı kilogramı 7 TL'den satmaya başladık. Özellikle reçel yapımında kullanılan bu kirazın özelliği geç bozulması ve uzun süre dayanıklı olmasıdır. İnşallah bereketli bir dönem geçiririz. Tüm üretici kardeşlerime bol kazançlar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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