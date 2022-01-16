Elmadağ Kayak Merkezi'nde kar keyfi

Elmadağ Kayak Merkezi

Kızakla kayan vatandaşlar

Kar üzerinde atla gezenler ANKARA - Başkentliler Elmadağ Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.

Başkentli ailelerin hafta sonu tercihlerinden biri Elmadağ oldu.

Sabah saatlerinden itibaren Elmadağ Kayak Merkezi ve çevresine gelenler kızakla kaydı, kar topu oynadı.

Aileleriyle kardan adam yapan ve kızağa binen çocuklar keyifli anlar yaşadı. Bazı çocuklar da ata binerek eğlendi.