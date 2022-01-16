Elmadağ Kayak Merkezi'nde kar keyfi
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Elmadağ Kayak Merkezi Kızakla kayan vatandaşlar Kar üzerinde atla gezenler ANKARA - Başkentliler Elmadağ Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.
Elmadağ Kayak Merkezi
Kızakla kayan vatandaşlar
Kar üzerinde atla gezenler ANKARA - Başkentliler Elmadağ Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.
Başkentli ailelerin hafta sonu tercihlerinden biri Elmadağ oldu.
Sabah saatlerinden itibaren Elmadağ Kayak Merkezi ve çevresine gelenler kızakla kaydı, kar topu oynadı.
Aileleriyle kardan adam yapan ve kızağa binen çocuklar keyifli anlar yaşadı. Bazı çocuklar da ata binerek eğlendi.