Elini kıyma makinesine kaptırdı
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Sabah, Kozan, Adana, 3. Sayfa

Elini kıyma makinesine kaptırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kasap, elini kıyma makinesine kaptırdı.

05.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:09
Elini kıyma makinesine kaptırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kasap, elini kıyma makinesine kaptırdı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Andıl Caddesindeki kasap dükkanında meydana gelen olayda, Özkan Temel (22) kıyma çekerken kıyma makinesine sol elini kaptırdı. Ağır yaralanan temel olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Temel, tedavi altına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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