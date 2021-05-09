Elektrik-elektronik sektörü 4 ayda 4,5 milyar dolarlık ihracat yaptı
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Elektrik-elektronik sektörü 4 ayda 4,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Elektrik-elektronik sektörü 4 ayda 4,5 milyar dolarlık ihracat yaptı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Türk elektrik-elektronik sektörü yılın ilk 4 ayında 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türk elektrik-elektronik sektörü yılın ilk 4 ayında 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin nisan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde ise Türkiye'nin ihracatı 68,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin elektrik-elektronik ürünü ihracatının aylar itibarıyla düzenli arttığı görüldü. Sektörde ocakta 894,6 milyon dolar, şubatta 1 milyar 65,1 milyon dolar, martta 1 milyar 256,6 milyon dolar ve nisanda 1 milyar 258,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu sektör geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 133,4 milyon dolarlık ihracata imza atmıştı.

Böylece elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 43 artışla 4 milyar 474,7 milyon dolara ulaştı.

Türk elektrik-elektronik sektörünün ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, Avrupalı gelişmiş ülkelerin ilk sıralarda yer alması dikkati çekti. Sektörün dış satımında ocak-nisan döneminde Birleşik Krallık'ın başta yer aldığı görüldü. Söz konusu dönemde bu alanda Birleşik Krallık'a yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,6 artışla 637,7 milyon dolar oldu.

Bu ülkeyi 443,3 milyon dolarla Almanya, 308,7 milyon dolarla Fransa, 231,3 milyon dolarla İtalya ve 186,5 milyon dolarla İspanya takip etti.

Sektörün ihracatında aslan payı İstanbul ve Manisa'nın

Elektrik-elektronik sektörünün ocak-nisan döneminde yaptığı ihracatın illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul ve Manisa'nın başı çektiği görüldü. Bu iki ilin sektörün toplam ihracatından aldığı pay yüzde 70 oldu.

İstanbul'dan ocak-nisan döneminde 2 milyar 320 milyon dolarlık elektrik-elektronik ürünü ihracatı gerçekleştirildi. Bu ili 829,3 milyon dolarla Manisa, 244,8 milyon dolarla Kocaeli, 232,7 milyon dolarla Denizli ve 193,4 milyon dolarla Ankara takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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