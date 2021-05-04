ELEKTRİK DİREĞİNE YUVA KURAN LEYLEK MAHALLENİN SİMGESİ OLDU

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesine bağlı Kalaycık Mahallesi'nde elektrik direğine yuva kuran leylek mahallenin sembolü haline geldi.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesine bağlı Kalaycık Mahallesi'nde elektrik direğine yuva kuran leylek mahallenin sembolü haline geldi.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kalaycık Mahallesinde elektrik direğinin üzerine yuva kuran leylek mahalleyle anılır oldu. İlk kez 2011 yılında mahalleye gelen leylek, elektrik direğine ağaç dallarını kullanarak yuva yapıyor. Son 10 yıldır aksatmadan her ilkbaharda gelen leylek, burada yavrularını büyütüp sonbaharla birlikte göç ediyor.

Görenlerin bol bol fotoğraf çektirdiği leyleğin mahallenin simgesi olduğunu anlatan Ramazan Taş, "10 yıldır her yıl konuk ettiğimiz leylek, burada yavrularını büyütüp sonbaharda tekrar göç ediyor. Her yıl aynı yere geldiği için biz de aynı leylek olduğunu düşünüyoruz. Mahallemizin simgesi haline gelen leyleği koruyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı