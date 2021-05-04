ELEKTRİK DİREĞİNE YUVA KURAN LEYLEK MAHALLENİN SİMGESİ OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ELEKTRİK DİREĞİNE YUVA KURAN LEYLEK MAHALLENİN SİMGESİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesine bağlı Kalaycık Mahallesi'nde elektrik direğine yuva kuran leylek mahallenin sembolü haline geldi.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesine bağlı Kalaycık Mahallesi'nde elektrik direğine yuva kuran leylek mahallenin sembolü haline geldi.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kalaycık Mahallesinde elektrik direğinin üzerine yuva kuran leylek mahalleyle anılır oldu. İlk kez 2011 yılında mahalleye gelen leylek, elektrik direğine ağaç dallarını kullanarak yuva yapıyor. Son 10 yıldır aksatmadan her ilkbaharda gelen leylek, burada yavrularını büyütüp sonbaharla birlikte göç ediyor.

Görenlerin bol bol fotoğraf çektirdiği leyleğin mahallenin simgesi olduğunu anlatan Ramazan Taş, "10 yıldır her yıl konuk ettiğimiz leylek, burada yavrularını büyütüp sonbaharda tekrar göç ediyor. Her yıl aynı yere geldiği için biz de aynı leylek olduğunu düşünüyoruz. Mahallemizin simgesi haline gelen leyleği koruyoruz" dedi.

ELEKTRİK DİREĞİNE YUVA KURAN LEYLEK MAHALLENİN SİMGESİ OLDU
ELEKTRİK DİREĞİNE YUVA KURAN LEYLEK MAHALLENİN SİMGESİ OLDU
ELEKTRİK DİREĞİNE YUVA KURAN LEYLEK MAHALLENİN SİMGESİ OLDU
ELEKTRİK DİREĞİNE YUVA KURAN LEYLEK MAHALLENİN SİMGESİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Yaşar Burak Sergen Demet Akalın
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Ünal Karaman Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ELEKTRİK DİREĞİNE YUVA KURAN LEYLEK MAHALLENİN SİMGESİ OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:24:35. #1.16#

title