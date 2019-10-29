Elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu

Elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu

-Elektrik akımına kapılan 2 inek telef olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu.

29.10.2019 16:03
Elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu

-Elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Mevlana mahallesindeki bir ahırda bulunan 2 inek elektrik kontağı nedeniyle telef oldu. İneklerinin telef olduğunu sabah saatlerinde öğrendiğini belirten Mehmet Reşit Ergül " Küçük oğlum sabah saatlerinde ahıra gidip ineklerin durumuna baktığı esnada ineklerin yerde yattığını gördü. Gelip durumu bana bildirdi. İnekleri kontrol ettiğimde telef olduklarını gördüm. Tahminimce ineklerin elektrik kontağı nedeniyle telef oldukları kanısındayım. Maddi durumum iyi değil yetkililerden ricam bana yardım etmelerini istiyoru" diye konuştu.

Kaynak: İHA

VİDEO: Elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu
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