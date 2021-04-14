Elazığlı anneler mutfak masrafından artırdıkları parayla ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştırıyor

Elazığlı anneler, mutfak masrafından artırdıkları parayla ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için seferber oldu.

Elazığlı anneler, mutfak masrafından artırdıkları parayla ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için seferber oldu.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları bünyesinde bir araya gelen 40 anne, salgından etkilenen yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak için "Biz bize yeteriz" sloganıyla çalışma başlattı.

Gönüllü anneler, gruplar halinde yardımda bulunacakları ihtiyaç sahibi aileleri, kendi imkanlarıyla tespit etti.

Maddi zorluk yaşayan ailelerin ramazan ayında yüzlerini güldürmeyi hedefleyen anneler, satın aldıkları gıdaları, araçlarıyla kapı kapı dolaşarak ailelere ulaştırıyor.

ELSAD Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan, AA muhabirine, Elazığlı anneler olarak ramazan ayında hanelere sevinci, mutluluğu, neşeyi götürmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Yaşanan sıkıntılı sürecin el birliğiyle atlatılabileceğini kaydeden Erdoğan, "Mübarek ramazan ayının gelişiyle yürekler coşkulanıyor, sevinçler artıyor. Ama yaşadığımız salgın nedeniyle yaşanan sıkıntılardan dolayı insanların yürekleri biraz buruk. 40 gönüllü anne olarak, biriktirdiğimiz harçlıklarımızla 600 ailemize ulaşmaya çalışacağız." dedi.

İhtiyaç sahibi ailelere en güzel şekilde gıda paketleri hazırladıklarını ifade eden Erdoğan, kolilerin dağıtımını gruplar halinde yaptıklarını bildirdi.

Gönüllü annelerden Zehra Köprücüoğulları da yaptıkları yardımlarla gönüllere dokunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Salgın dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Köprücüoğulları, "Kendi imkanlarımızla gıda paketleri hazırlıyoruz. Kolileri, ailelere götürüyoruz. Aileler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi ailelerin iftar ve sahurlarına bir nebze olsun katkıda bulunmak için ramazan kolilerini dağıtmaya başladıklarını bildiren Köprücüoğulları, rahmet ve bereket ayı ramazanda, el ele gönül gönüle olmak istediklerini kaydetti.

İhtiyaç sahibi aileler de yapılan yardım için annelere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk