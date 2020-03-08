Elazığ'da şehit annesi ve depremzedelere ziyaret
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Dünya Kadınlar Günü, Elazığ, Güncel

Elazığ'da şehit annesi ve depremzedelere ziyaret

Elazığ'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle şehit anneleri ve depremzede kadınlar ziyaret edildi, karanfil ve hediye verildi.

08.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:52
Elazığ'da şehit annesi ve depremzedelere ziyaret

Elazığ'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle şehit anneleri ve depremzede kadınlar ziyaret edildi, karanfil ve hediye verildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personeli Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında şehit anneleri ile depremzede kadınları ziyaret etti. 6.8'lik depremde yıkılan Kalay apartmanı enkazından 17 saat sonra arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle çıkartılan 69 yaşındaki Hatun Kamış ve 17 Temmuz 2001 tarihinde Malatya'da meydanda gelen uçak kazasından şehit düşen Hava Kıdemli Üstçavuş Ebubekir Çakıcı'nın annesi Güler Çakıcı ve diğer depremzedeler evlerinden ziyaret edildi. Ziyarete İl Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurt'un yanı sıra Merkez Müdürü Nevin Evliyaoğlu, Kadın Konukevi Müdürü Halime Çelik ve birim personeli katıldı.


Günün önemine binaen konuşan İl Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurt, "Kadının ne kadar önemli olduğu, 'Cennet annelerin ayağı altındadır' sözü ile vurgulanmıştır. Her şeyin kadınların gönüllerince olmasını diliyorum. Kadın öpülesi bir canlıdır. Kadın olmazsa hayat da olmaz. Başarılı erkeğin arkasında kadının olduğu da bir gerçektir. Tüm annelerin evlat acısı görmemesini de temenni ediyorum. Tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Tüm kadınların günün de ayrıca kutluyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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