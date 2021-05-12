"İyilik timi" kırsaldaki çocukların saç bakımı ve bayramlıkları için seferber oldu
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"İyilik timi" kırsaldaki çocukların saç bakımı ve bayramlıkları için seferber oldu

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Genç Kızılay gönüllülerinden oluşan "iyilik timi" bünyesindeki gönüllü erkek ve bayan kuaförler, köylerdeki erkek ve kız çocuklarının saç bakımlarını yaparak, oyuncak ve bayramlık kıyafet dağıtıyor.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Genç Kızılay gönüllülerinden oluşan "iyilik timi" bünyesindeki gönüllü erkek ve bayan kuaförler, köylerdeki erkek ve kız çocuklarının saç bakımlarını yaparak, oyuncak ve bayramlık kıyafet dağıtıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla saç bakımı yaptıramayan, bayramlık kıyafet alamayan köydeki çocukları mutlu edebilmek için bir araya gelen 26 Genç Kızılay gönüllüsü, "Köy Çocuklarının Gönüllerine Dokunuyoruz" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında köy imamları ve muhtarlarla iletişime geçen gönüllü gençler, hayırseverlerin desteğiyle çocuklara bayramlıklarını hediye ediyor, saç bakımları için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Çocukları yalnız bırakmadılar

Türk Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Mustafa Yorulmaz, AA muhabirine, gönüllü gençlerle yaklaşan bayram dolayısıyla çocukları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Kendilerine ulaşan her çocuğun kapısına kadar gittiklerini anlatan Yorulmaz, çocuklara eski bayramların heyecanını yaşatmak için çabaladıklarını belirtti.

Kovancılar Genç Kızılay Başkanı Enes Muhammed Kaya da köy imamları ve muhtarların desteğiyle bayramda çocukların yüzünün gülmesini sağlamak için çalıştıklarını aktardı.

Tam kapanmada da çocukları mutlu etmek için seferber olduklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Karınca köyü imamı bize ulaştı. Bünyemizde gönüllü hizmet veren berber ve kuaför arkadaşlarımızla köye geldik. Tam kapanmadan dolayı çocuklarımız tıraş olamıyor.

Bayramlık alışverişi yapamıyor. Çocukların bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak ve saç tıraşı ve kuaför ihtiyaçlarını gidermek için yaklaşık 26 gönüllümüzle köylere gidiyoruz. Çocukların yüzündeki tebessüm, yaptığımız her şeye değiyor."

Kaya, çalışmalarına destek veren ve bağışta bulunan tüm bağışçılara teşekkür ederek, onların sayesinde bu çalışmayı yürüttüklerini dile getirdi.

Salgın tedbirleri doğrultusunda hizmet verdiklerini dile getiren Kaya, köyde çocukların onları coşkuyla karşılamasını gördükçe gönül verdikleri iş için çok gururlu olduklarını bildirdi.

Gönüllü gençlerden Eylem Özcan ise çocukların salgın dolayısıyla buruk bir bayram geçirdiğini, onları mutlu edebilmek için güzel bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Çocukların mutlu olmasına önem verdiklerini aktaran Özcan, "Salgından en çok etkilenen kesim çocuklar oldu. Çocuklarımızın evlerine bayramı getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Karınca köyünde oturan ve saç bakımı yaptıran çocuklar da kuaför ve bayramlıkların kapılarına kadar geldiği için mutlu olduklarını dile getirdi.

'İyilik timi' kırsaldaki çocukların saç bakımı ve bayramlıkları için seferber oldu
'İyilik timi' kırsaldaki çocukların saç bakımı ve bayramlıkları için seferber oldu
'İyilik timi' kırsaldaki çocukların saç bakımı ve bayramlıkları için seferber oldu
'İyilik timi' kırsaldaki çocukların saç bakımı ve bayramlıkları için seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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