Elazığ'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı Elazığ İlim Yayma Cemiyeti, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Elazığ İlim Yayma Cemiyeti, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kişisel koruyucu tedbirlerini de alan cemiyet gönüllüleri, daha önce belirlenen bin aileye hazırlanan paketleri ulaştırdı.

İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu Üyesi Nusret Burak Demirtaş, dernek olarak hayırseverlerin bağışladığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Bu tür yardımları düzenli bir şekilde yaptıklarını kaydeden Demirtaş, şöyle dedi:

"Gıda kolisi dağıtımlarını bu yıl da gerçekleştiriyoruz. Hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan bin adet gıda kolisini yetim, muhacir ve özellikle koronavirüs nedeniyle işini kaybetmiş ya da mağdur olmuş ailelere dağıttık. Mutlu olmak istiyorsan mutlu et sloganıyla hareket eden cemiyetimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ailelerin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermeye çalışmaktadır."

Kaynak: AA