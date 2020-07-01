El yazması kitapları yüzyıllardır koruyorlar
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El yazması kitapları yüzyıllardır koruyorlar

El yazması kitapları yüzyıllardır koruyorlarBİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki Ohin Medresesi'nde eğitim veren bölgenin kanaat önderlerinden Fethullah Ayte, içinde 3 binin üzerinde kitap bulunan kütüphanede birçoğunun geçmişi yüzyıllara dayanan 300'ün üzerinde el yazması kitabı...

01.07.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:20

El yazması kitapları yüzyıllardır koruyorlar

BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki Ohin Medresesi'nde eğitim veren bölgenin kanaat önderlerinden Fethullah Ayte, içinde 3 binin üzerinde kitap bulunan kütüphanede birçoğunun geçmişi yüzyıllara dayanan 300'ün üzerinde el yazması kitabı da koruyor. Yaklaşık 160 yıldan beridir aralıksız eğitimin verildiği Ohin Medresesi'nin Baş Müdderisi Ayte, hazırladıkları projenin kabul edilmesi halinde eşsiz olan bu eserlerin matbaada çoğaltılmasının sağlanacağını söyledi.

Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyünde bulunan 160 yıllık Ohin Medresesi'ne ait kütüphanede 3 binin üzerinde 12 ilimden başka fıkıh, hadis, tefsir, coğrafya, tarih, matematik ve astronomi ilimlerine ait kitaplar var. 600 yıllık eserlerin bulunduğu kütüphanede, kitapların bir kısmı da el yazması kitaplardan oluşuyor.

Medresenin Baş Müderrisi Fethullah Ayte, bir taraftan 250'e yakın öğrenciye dini eğitim verirken, diğer yandan dedelerinden aldığı eğitimleri yeni nesillere aktarıyor. Ohin Medresesi'nin Türkiye'de aralıksız eğitimlerine devam eden nadir medreseler arasında olduğunu belirten Ayte, soylarının Hz. Ömer'e dayandığını söyledi. Ayte, medresede 12 ilimden başka fıkıh, hadis, tefsir, coğrafya, tarih, matematik ve astronomi alanlarında eğitimlerin verildiğini belirterek, Bu eğitimler verilirken, uzun yıllardan gelen birçok kitabımız var. Bunları bir kütüphanede topladık. Bu kitapların çoğu büyük dedemizden kalmadır. Bizim soyumuz Hazreti Ömer'e ulaşıyor. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah Bin Ömer. Onun 9'uncu torunu Sultan Şehmus Mardin'dedir. Şeyh Abdulkadir Geylanı ile teyze çocukları aynı dönemde yaşamışlar. O günden bu yana bu aile hep ilme hizmet etmiş. Onun torunu Verkanis'e geliyor. Orada birçok medreseleri varmış. Onun çocukları olan dedem oradan çıktıktan sonra bir daha Verkanis'e gitmemişler. O zamandan dedemin dönemindeki kitapları babam ve amcalarımız muhafaza etmişler. Eksiden bu kadar kitap olmazdı. Hep toplamışlar ve muhafaza etmişler dedi.

600 YILLIK KİTAPLAR VAR

Burada 500-600 yıllık kitapların da bulunduğunu anlatan Ayte, Osmanlı dönemine ait kitaplar da burada mevcut. Bir kısmı da el yazması kitaplardır. Onlar da 300 ile 400 yıllıktır. Bunun içinde 500-600 yılık kitaplar da var. En yakın tarihli nerdeyse 200 yıllık kitaplardır. Bunun üzerine yoğun bir çalışma ve bakım yaptık. Şimdi de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) ile bir proje hazırladık. Bu projeyle kitapların bakımını yapacağız. Nadir olan el yazması eserlerin geleceğe aktarılması için bir kısmının matbaalara verip çoğaltılmasını sağlamak amacındayız. Herkes bu kitaplardan istifade etsin istiyoruz diye konuştu.

HÜSAMETTİN-İ BİTLİS'İN 2 KİTABINDAN BİRİ BİZDE

Ayte, kitapların çok büyük değere sahip olduğunu, İdris-i Bitlisi'nin babası olan Hüsamettin Bitlisi'nin yazdığı yaklaşık 400 yıllık el yazması kitabın bir eşinin de İstanbul Süleymaniye'deki kütüphanede olduğunu belirterek şöyle konuştu

İdris-i Bitlisi'nin babasının bir kitabı elimizde var. O tefsir kitabı piyasada yoktur. Bu kitaptan sadece iki tane var. Biri bizde, biri de İstanbul'da Süleymaniye'dedir. Amcam hayattayken 30 yıl önce bu kitabı bizden istediler. Valilik kanalıyla İstanbul'a götürdüler. O kitapta bir eksiklik varmış. Aynı eksiklik bizdeki kitapta da var. En değerli varlığımız bu kitaplarımızdır. Dedemiz hizmetleri güzel olan bir zattı. Diyordu ki, 'Devamlı talebeler kitap istiyorlardı. Bunu mütalaa edip okuyacaksın diye. Siz kitaplara sahip çıkmıyorsunuz. Allah'ın bir emri var. Siz hakiki sevaba ulaşamazsınız. Ancak en sevdiğiniz malınızı nafaka vermeyince. Benim gönlümde en kıymetli malım bu kitaplarımdır. Benim her şeyimden daha kıymetlidir'. Ben de bu sevaba nail olabilmek için bu kitapları korumaya çalışıp, gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Eksikler var daha da tamamlamayı düşünüyoruz

El yazması kitapları yüzyıllardır koruyorlar

Kaynak: DHA

Manşet

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