El Chapo'nın eşi Emma Coronel Aispuro uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı
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BBC

El Chapo'nın eşi Emma Coronel Aispuro uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı

23.02.2021 07:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 07:51
El Chapo'nın eşi Emma Coronel Aispuro uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı

El Chapo lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın eşi, ABD’de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

El Chapo lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın eşi, ABD'de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

31 yaşındaki Emma Coronel Aispuro'nun Washington DC'deki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı açıklandı.

Aispuro kokain, metamfetamin, eroin ve esrar dağıtımı planlamakla suçlanıyor.

Eşi Guzman ise New York'ta müebbet hapis cezasını çekiyor.

Meksika'daki Sinaloa kartelinin eski liderinin ABD'ye en fazla uyuşturucu sokan kişi olduğu tahmin ediliyor.

Guzman'ın 2019'daki davasında 13 yaşındaki kızlara uyuşturucu verip tecavüz etmesinden eski kartel üyelerini ve rakiplerini soğuk kanlılıkla öldürmesine kadar çok sayıda şok edici bilgi ortaya çıkmıştı.

Aispuro uyuşturucu ticaretinin yanı sıra eşinin 2015'te Meksika'da cezaevinden kaçışına yardım etmekle de suçlanıyor.

Guzman'ın oğulları söz konusu cezaevinin yakınlarında bir ev satın almış, babalarına gizlice ulaştırılan ve konumunu sürekli paylaşan GPS'li bir saat sayesinde koordinatları tam olarak tespit edilen hücresine bir tünel kazılmıştı.

ABD'deki dava dosyasına giren belgelere göre Aispuro, eşi 2017'de ABD'ye iade edilmeden önce bir kaçış daha planladı.

Aispuro veya avukatları suçlamalara dair bir açıklama yapmadı.

Guzman'dan ikiz çocukları olan Aispuro hem ABD hem Meksika vatandaşı.

Eşinin yargılandığı davanın ardından "Kocamı onların göstermek istedikleri kişi olarak değil, bildiğim, sevdiğim ve evlendiğim kişi olarak seviyorum" demişti.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yoksul bir ailede dünyaya gelen Guzman, örgütlü suç çetesini Forbes 2009 Dünyanın En Zenginleri Listesi'ne 701'inci sıradan girecek kadar büyütmüştü.

Guzman'ın o tarihteki serveti 1 milyar dolar olarak hesaplanıyordu.

BBC
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