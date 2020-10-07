Ekvator Ginesi açıklarında korsanların kaçırdığı 5 denizci serbest bırakıldı

Gine Körfezi'ne kıyısı olan Ekvator Ginesi sularında korsanlar tarafından mayıs ayında kaçırılan biri Ukraynalı, ikisi Rus, 5 denizci serbest bırakıldı.