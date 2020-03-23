EKÜDER Başkanı Sarıhan'dan ekmek için önemli uyarılar EKÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan," Ambalajsız satışa sunulan ekmekler, bulaşıcı hastalıkların direk muhatabı durumundadır.

EKÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan," Ambalajsız satışa sunulan ekmekler, bulaşıcı hastalıkların direk muhatabı durumundadır. Fırın tezgahları dışında satışa sunulan ekmeklerin mutlaka ambalajlı olması gerektiği düşüncesi içindeyiz" dedi.

Koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek ve insan sağlığına olumlu katkı sağlamak adına, İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği (EKÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan, ekmek üretiminin yapıldığı fırın tezgahları dışında, satışa sunulan ekmeklerin ambalaj içinde tüketiciye sunulması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Ekmeğin önemine değinen Ahmet Zeki Sarıhan,"Malum olduğu üzere, ekmek hiçbir tüketim veya gıda maddesinde olmayan özelliklere sahip olan, sofralarımızın vazgeçilmez, temel ihtiyaç maddesidir. Şöyle ki ekmek; en çok talep edilen ve tüketilen,her evin ihtiyacı gıda maddesidir. Ekmek; hijyen veya sağlık bakımından azami seviyede dikkat edilmesi gereken bir gıda maddesidir. Ekmek dış etkenler veya yabancı maddelerin bulaşmasına son derece elverişli olmakla birlikte, olası bu olumsuzluklardan arınma veya temizleme imkanı olmayan bir üründür. Ekmeğin doğal koruması patates, soğan, elma, mandalına gibi olmadığı için soyarak dış etkenlerden temizlenme imkanı yoktur.Ekmeğin zeytin, peynir, yağ gibi yıkanarak da dış etkenlerden temizlenme imkanı da yoktur.Ekmekte, suni ambalaj olmadığı için her türlü dış etkenlere açık durumdadır. Ekmek raf ömrü olmayan, anlık tüketime sunulan bir tüketim maddesidir" dedi.

"Üretimin yapıldığı fırın tezgahları dışında satışa sunulan ekmeklere, çok sayıda farklı el dokunmaktadır"

Sarıhan sözlerine şöyle devam etti: "Üretimin yapıldığı fırın tezgahları dışında satışa sunulan ekmeklere, çok sayıda farklı el dokunmaktadır. Geçmişte ülkemiz 'Domuz Gribi' salgını ile karşı karşıya kalmış, o dönemde de benzer bir çalışma (ekmeğin çok ellenmesi sebebiyle ambalaja konulması hususunda) yapılmış, bu çalışmada bakkal, market ve benzeri ekmek satışının yapıldığı yerlerde, ekmeklere yaklaşık 20 farklı elin dokunduğu tespit edilmişti. Bir ekmek satış dolabına, 50 adet ekmek konulduğunda, dolaptaki ekmek sayısı azaldıkça, kalan ekmeklerde ellenme oranı yükseliyor. Maalesef belirtmek durumundayız ki; bu konuda bağımlılık ve bağışıklık söz konusudur. İnsanların birden çok ekmeğe dokunarak ekmek alma alışkanlık ve bağımlılığı var. Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde, ekmek satış noktalarında uygulanmak üzere bir dizi tedbir almasına rağmen, bunların hiç biri uygulanmadığı gibi, uygulama imkanı da yoktur. Çünkü,tüketicinin ekmeği elleme alışkanlığı var. Arz etmeye çalıştığımız hususlar dikkate alınarak; ekmek üretiminin yapıldığı fırın tezgahları dışında,tüketime arz edilen ekmeklerin ambalaj içinde satışa sunulması sağlanmalı, bu konuda mevzuat düzenlemesi yapılarak zorunlu hale getirilmelidir".

Gıda satan işletme bir sahibinin gıda ile ilgili yaptığı olumsuz hareketi televizyondan izlediğini aktaran Sarıhan, "Ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında, gıda satan bir işletmede, işletme sahibinin, önce burnunu kağıt mendille bir güzel temizlediği, sonra da tezgahın üzerinde açık ve korumasız bulunan gıda maddelerini burnunu temizlediği eliyle düzelttiği görüntü ve haberini izledim. Benzer olay, yıllar önce 'Domuz Gribi' salgını günlerinde karşımıza çıkmıştı. Markette ekmek dolabına doğru ilerleyen bir vatandaş, parmağı ile burnunu karıştırıyor, sonra da ekmekleri ellemeye başlıyordu. Bu ve benzeri olaylarla sıkça karşılaşılmaktadır" şeklinde konuştu.

"Fırın tezgahları dışında satışa sunulan ekmeklerin mutlaka ambalajlı olması gerekir"

Konuyla ilgili talebini dile getiren Sarıhan, "Dün 'Domuz Gribi', bugün koronavirüs, Allah korusun yarın başka bir bulaşıcı hastalık. Ambalajsız satışa sunulan ekmekler, bulaşıcı hastalıkların direk muhatabı durumundadır. Gerek bugün, karşı karşıya kaldığımız koronavirüs ve gelecekte meydana gelecek başka bulaşıcı hastalıklar, hatta bulaşıcı hastalıklar olmasa bile daha temiz ve sağlıklı bir ürünün tüketime sunulması adına, fırın tezgahları dışında satışa sunulan ekmeklerin mutlaka ambalajlı olması gerektiği düşüncesi içindeyiz. Bu bağlamda, 1997 yılında Türk Gıda Kodeksi'nde; "Fırın tezgahları dışında satışa sunulan ekmekler ambalaj içinde satışa sunulur" Yasal mevzuat zorunluluğu getirilmiş ancak bu zorunluluk 2012 yılında kaldırılmıştı.Fırın tezgahları dışında satışa sunulan ekmeklerin ambalaj içinde satışa sunulmasını zorunlu kılacak mevzuat düzenlemesinin yapılmasını talep etmekteyiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA