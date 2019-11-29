Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu

29.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük kuruluşlarından olan ve kentin su ihtiyacının karşılandığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) suya yüzde 20 zam öngören talebi, AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Zam talebinin onaylanmaması sonrası konuyla ilgili açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Ucuz kahramanlık" ifadesiyle tepki gösterdi.

İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

İBB Meclisi'nin aldığı kararla ilgili açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "İSKİ'yi batırma zaten ona gücü yetmez. 370 de olsa ona gücü yetmez meclis üyelerinin. Kimsenin haddine değil. O tedbirleri alacak seviyedeyiz. Neler yapılabilir bakacağız. Dün ortaya konulan cümleler siyasi sözler elbette bizim arkadaşlarımızı bağlamaz. Batma diye bir şey yok. Tedbirler alacağız. Dün yapılan ucuz kahramanlıktır" dedi.

"ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ALSINLAR"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

Vatandaşın aklıyla alay etmeyelim. Bu zammın yapılmasına izin vermediniz mi? Ankara'daki milletvekillerine çağrı yapın, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarını geri alsınlar. Şov yapmanın bir faydası yok. Yaptıkları ucuz kahramanlıktır. Bu tarihe geçmiştir. Bütçenin geçtiği yerde, zammı durdurmanın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu ucuz kahramanlıkla onları baş başa bırakıyorum.

İstanbul'u bu kadar düşünüyorsanız İstanbul'un kıymetli Meclis üyeleri. Milyarlarca lira harcandı. Yine onun tamiri için harcanacak. Bunları niye sormuyorsunuz. İstanbul'u birazcık sorun var diye bunları sorun yapanlar… Sanki bunun sorumlusu biz mişiz gibi. Beş aydır görevdeyiz.



"4 AY İÇİN GEREKSİZ ŞOV"

Meclis karar almıştır. İstanbul en kıymetli iştiraklerinden olan İSKİ'nin bütçesi geçmiştir. Kamu lehine bunu elden geçireceğiz. Bizim zaten aldığımız zam ocak ayından itibaren devreye girecekti. Konuştuğumuz şey 4 ay için gereksiz bir şovdu.

Biz çölün ortasında kurulan bir kent değiliz. Bu şehre ihanet ettirmeyeceğiz. Bu şehrin iradesini her ortamda savunmaya söz verdik. Bütün detayları oturup kamuoyuyla tartışalım. Bu işin sonu referanduma kadar gider.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük kuruluşlarından olan ve kentin su ihtiyacının karşılandığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2020 bütçesi hazırlandı. Kitapçıktaki 2020 yılı su satış tarifeleri teklifine göre, 0-15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 TL'lik metreküp fiyatı, 1 Aralık'tan itibaren 4,80 TL olacak. 11- 20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 TL olan tarife ise 7,20 TL olacak. İş yerleri için uygulanan 10,74 TL'lik tarife de 1 Aralık'tan itibaren 12,89 TL olarak uygulanacak. Köylerdeki iş yerleri için uygulanan 2,68 TL'lik metreküp fiyatı ise 3,22 TL'ye çıkarılacak. Köylerdeki konutlarda uygulanan birim fiyatı 1 TL'den 1,20 TL'ye yükseltilecek. Ancak zam teklifinin İBB Meclisi'nde reddedilmesiyle şebeke suyu eski tarifeden verilmeye devam edilecek.