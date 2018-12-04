Ekrem İmamoğlu, CHP'li Başkanlarla Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul'daki 13 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarıyla basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde kısa bilgi aktaran Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Rutin toplanan belediye başkanlarıyız. Çok defalar toplanıyoruz, bazen ayda bir bazen de bunu sıklaştırabiliyoruz. Dolayısıyla şu anda gündemde sohbetimiz var. Tabi bu sohbette hem ilçelerimizi hem de İstanbul'u konuşacağız" dedi.

(İHA)