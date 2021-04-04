Ekrem Başaran'dan 103 amirale sert tepki
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Ekrem Başaran'dan 103 amirale sert tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ekrem Başaran'dan 103 amirale sert tepki

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, 103 amiralin gece yarısı bildirisi ile ilgili sert bir açıklama yaptı.

AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı
AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, 103 amiralin gece yarısı bildirisi ile ilgili sert bir açıklama yaptı. Başaran, "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" dedi.

Kahraman Türk milletinin, 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslenen bütün darbe sevdalılarına gereken cevabı verdiğinin altını çizen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz hain kalkışmanın yıl dönümüne 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır ve yok hükmündedir. Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler. Antidemokratik her girişim ve niyete karşı aziz milletimiz gereken cevabı vermeye her zaman muktedirdir. Ak Parti olarak görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz. Kendini bilmez 103 emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündendir. Yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır. O Türkiye artık eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin! Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü asla kesemeyecek!

Seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili Balıkesirliler olarak kınıyoruz. Kaldı ki Mavi Vatanda mücadele veren ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı da bellidir. Bu zihniyetle siyasi ve hukuki mücadelemiz sürecektir. Bugüne kadar aziz milletimizin karşısında kendisinde bir güç vehmeden her türlü vesayet odağına gereken ders verilmiştir, verilmeye de devam edilecektir. Bu vesayet heveslilerine son sözümüz haddinizi bilin ve yerinizde oturun. 68 yıl önce Dumlupınar Denizaltısı'nda; son mesajları 'Vatan Sağolsun' olan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Onları unutmadık, unutmayacağız. Cumhuriyetimize, demokrasimize ve vatanımıza sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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