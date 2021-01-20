Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı
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Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

20.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:42
Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

Ekonomist Özgür Demirtaş gündemdeki Mesut Özil transferinin ardından, "Tuttuğunuz Futbol takımı kazanınca, veya istediğiniz transferi yapınca veya şampiyon olunca, karnınız doymuyor" şeklinde paylaşımda bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar Demirtaş'ın Falcao paylaşımını hatırlatarak eleştiride bulunurken, konu sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin son günlerdeki gündemi Arsenal'dan Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız futbolcu Mesut Özil oldu. Transferle ilgili yüzlerce haber yapılırken, başta Fenerbahçe olmak üzere birçok takımın taraftarı sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"CÜZDANINIZ DOLMUYOR, GELECEĞİNİZ YEŞERMİYOR"

Konuyla ilgili olarak paylaşım yapanlardan biri de ekonomist Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş yaptığı paylaşımda işin farklı bir boyutuna değinerek, "Tuttuğunuz Futbol takımı kazanınca, veya istediğiniz transferi yapınca veya Şampiyon olunca: Karnınız doymuyor. Cüzdanınız dolmuyor. Geleceğiniz yeşermiyor. Eviniz, barkınız olmuyor. Size ne oluyor? 'Mutlu oluyoruz' diyeceklere ikinci soru. Böyle mutlu olacağınıza, sizi mutsuz edenleri bulsanız? Sizi mutsuz eden sistemi değiştirseniz? " ifadelerine yer verdi.

Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Mesut Özil paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

FALCAO PAYLAŞIMI HATIRLATILARAK ELEŞTİRİLDİ

Demirtaş'ın yaptığı bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki çekerken konuyla ilgili olarak binlerce paylaşım yapıldı ve konu sosyal medyada Türkiye gündemine geldi. Taraftarlar Demirtaş'ın Falcao transferi ile yaptığı, "Falcao geldi, hayırlı olsun. Türk futbolunu güzelleştirmesini isterim" paylaşımı hatırlattı ve "O zaman neden böyle bir yorum yapmadın" şeklinde eleştiride bulundu.

Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Mesut Özil paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

"GERÇEKTEN TAKİP ETSELER YILLARDIR SÖYLEDİĞİMİ GÖRECEKLER"

Gelen tepkiler üzerine yeni paylaşımlarda bulunan Demirtaş, "'Fanatik olmayın. Hayatınızdaki en önemli şey olmasın. Küçük mutluluklar ile sizi oyalayıp, hayattaki gerçek problemleri görmenizi engellemesin' dedim diye özellikle Fenerbahçeli arkadaşlar saldırmış. Neymiş ben bunun Fenerbahçe önemli bir transfer yaptığı zaman söylemişim niye önceden söylememişim? diye.... Halbuki yazdığımda en ufak bir takım ismi yok... Eğer gerçekten takip etseler bunu yıllardır söylediğimi görecekler" dedi.

Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Mesut Özil paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı
Haber Yorumları (2)
MUSA: çok doğru fiko gelince senin karnın doymuş galiba. elin oğlu öğle karnınızı doyurur işte . fikonun resmine bak ekmeğini bandır bandır ye o zaman doyarsın belki
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TOSUNPAŞA: Aynen içi geçmiş coffiklere milyon euroları yatırım yapacagınıza ucuz maliyetli gençlere önem verilse geleçek daha güzel olur
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