Ekonomist Mahfi Eğilmez, Antalyalı iş insanlarıyla bir araya geldi
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, Antalyalı iş insanlarıyla bir araya geldi

Hazine eski müsteşarı ve ekonomist yazar Mahfi Eğilmez, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar ve Antalya iş dünyasının temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Antalyalı iş insanlarıyla bir araya geldi
27.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:43

Hazine eski müsteşarı ve ekonomist yazar Mahfi Eğilmez, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar ve Antalya iş dünyasının temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Buluşmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik göstergelere yansıması hakkında sunum yapan Eğilmez, salgının bu yıl dünya ekonomisinde ciddi sorunlar oluşturacağını kaydetti.

Talepte çok ciddi bir geri çekilmenin söz konusu olduğunu anlatan Eğilmez, krizden en çok Avrupa ülkeleri ile ABD'nin etkileneceğini iddia etti.

Salgında ikinci dalga yaşanmaması halinde Türkiye'nin krizden çabuk çıkacağını vurgulayan Eğilmez, şunları ifade etti:

"Normalleşme sürecinde, Türkiye'nin geçmiş tecrübeleri sayesinde hızlı bir toparlanma yaşayacağını ve kriz ortamından 'V' şeklinde bir çıkış yapacağını ön görüyorum. Bu hızlı toparlanma yapısal reformlar ile desteklenir, eğitimden adalete kadar birçok konuda yapısal reformlar hızla hayata geçirilirse süreçten güçlenerek çıkılabilir."

OSB Başkanı Bahar da Antalya'nın salgın sürecini çok iyi yönettiğini kaydetti.

Krediye ulaşmada 3 kamu bankası aracılığıyla Kredi Garanti Fonu teminatlı limitler tahsis edildiğini anlatan Bahar, bu konuda sektörel adımların da atılması gerektiğini bildirdi.

Bahar, imalat sanayisinde dışa bağımlılığı yüzde 50 oranında düşürecek yüksek teknolojiye, katma değerli ihracata ve yüksek verimli tarım faaliyetlerine yönelinmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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