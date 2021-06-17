Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da halk "kurtarma hükümeti" talebiyle eylem yaptı
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Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da halk "kurtarma hükümeti" talebiyle eylem yaptı

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da halk 'kurtarma hükümeti' talebiyle eylem yaptı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Ekonomik krizin giderek derinleşmesine rağmen aylardır yeni hükümetin kurulamadığı Lübnan'da halk "kurtarma hükümeti" talebiyle eylem yaparken ülkede bir günlük genel greve gidildi.

Ekonomik krizin giderek derinleşmesine rağmen aylardır yeni hükümetin kurulamadığı Lübnan'da halk "kurtarma hükümeti" talebiyle eylem yaparken ülkede bir günlük genel greve gidildi.

Lübnan İşçi Sendikasının çağrısı üzerine, kamu ve özel sektördeki bir çok kurum greve bağlılığını duyurdu.

Her geçen gün kötüleşen ekonomik krize rağmen yeni hükümeti kurma konusunda anlaşamayan siyasilere tepki gösteren ve bir an önce "kurtarma hükümeti" kurulmasını isteyen eylemciler, sabah saatlerinden itibaren başkent Beyrut ve diğer bölgelerde bir süreliğine yolları trafiğe kapattı.

İşçi Sendikası Başkanı Beşşare el-Esmer, Beyrut'taki sendika binası önünde toplanan bir grup eylemciyle birlikle düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık bir yıldan beri yeni hükümeti kurma konusunda mutabakat sağlayamayan siyasi gruplara seslendi. Esmer, ülkedeki siyasi gruplara, birbirlerini suçlamayı veya bakanlık paylaşımı üzerinden zaman kaybetmeyi bırakarak "kurtarma hükümeti kurmaları" çağrısında bulundu.

"Lübnan halkına yönelik öldürme politikasını durdurun"

Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra 10 Ağustos 2020'de istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine hala yenisinin kurulamamasına anlam veremediğini vurgulayan Esmer, "Yaşananlar aklın sınırlarını aşıyor. Dolayısıyla Lübnan halkına yönelik öldürme politikasını durdurun ve derhal tavizlere başlayın." dedi.

Ekonomik çöküşün eğitim, sağlık, çevre gibi alanlara da yansıdığına dikkati çeken Esmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari ücret artık 30 dolar oldu. Lübnanlı işçilerin emeklerini korumak için bu duruma karşı kenetlenmeliyiz. Bu da ancak kurtarma hükümetinin kurulmasıyla mümkün olabilir. Vatandan büyük bir şey yok, Lübnan'dan büyük bir şey yok. Tüm Lübnanlılar için vatanı savunmalıyız. Bugünlerde uygulanan politikalar ise bizleri vatanımızdan göç ettirmek, kurşun sıkmadan öldürmektir."

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip bulunan Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçleri ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken karaborsada dolar 15 bin lira üzerinden işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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