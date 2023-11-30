Zümra Tarhanası kadıların yüzünü güldürdü

Uşak Belediyesi tarafından Uşaklı kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilmesi amacıyla hayata geçirilen Zümra Kadın Kooperatifi; markalaşma yolunda öne çıkan yöresel ürünü tarhananın lansmanını dün akşam yapılan programda gerçekleştirdi. Lansman programında konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ; Zümra kadınlarına gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür ederek, artık üretimlerini tek noktada toplamak adına yeni bir imalathane tahsis edeceklerini müjdeledi.

Zümra Kadın Kooperatifi olarak kentin kültürel mirası sayılan yöresel lezzetlerin üretimlerini gerçekleştiren kadınlardan oluşan grup; dün akşam Kayaağıl Termal Tesisleri'nde gerçekleşen lansman programında Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve belediye başkan yardımcılarıyla bir araya geldi. Koordinatör Safiye Şarbay eşliğinde ürettikleri ve paketledikleri ürünleri Başkan Çakın'a sunan Zümra kadınları; Başkan Çakın'ın kendilerine verdiği imalathane müjdesiyle keyifli bir akşam geçirdi. İlk defa kendi bünyelerinde yöresel Uşak tarhanası üreten ve bu konuda markalaşma yolunda attığı sağlam adımlarla adından söz ettiren Zümra kadınları; lansman programı çerçevesinde Başkan Çakın'a tarhananın üretim aşamalarını gösteren bir film eşliğinde sunum yaptı. Öte yandan kadınların ürettikleri tahrana çorbasının tadıldığı programa halk oyunu ekiplerinin gösterileri ve müzik dinletisi eşlik etti.

Başkan Çakın "Zümra Kadınlarının Başarısı Gurur Verici"

Başkan Çakın programda yaptığı konuşmada Zümra kadınlarına seslenerek, bu başarının hep birlikte kazanıldığını ve hepsini tek tek gönülden tebrik ettiğini söyledi. Göreve geldikleri andan itibaren bu oluşumu hayata geçirmeyi hayal ettiklerini, 2021 yılında da bu hayallerini gerçeğe dönüştürerek Zümra Kadın Topluluğunu kurduklarını belirten Çakın, gayretleri sonucu Kooperatife dönüşen bu yapının bünyesindeki tüm kadınlarla birlikte giderek daha güçlü ve başarılı bir hale geldiğini ifade etti. "Değerli Koordinatörümüz Safiye Şarbay Hanımefendinin önderliğinde tüm Uşaklı kadınlarımız bu anlamlı çatı altında toplandı ve aile ekonomilerine katkı sağlayacak önemli üretimlere, önemli işlere imza attı. Büyük bir özveriyle hava şartlarına aldırmadan her gün el emeği pazarındaki dükkanlarında işlerinin başında oldular ve satışlarını yapmaya devam ettiler" diyen Başkan Çakın; "Kooperatifleşme ve bir marka oluşturma aşamasıyla birlikte ürünlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırma şansını da yakaladık. Aynı zamanda Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile yapmış olduğumuz anlaşma sayesinde kadınlarımıza Mikrokredi alma imkanı da sağladık. İnşallah küçük desteklerle büyük kazanımlara dönüşen bu projemiz sayesinde bundan sonra e-ticaret ve fuarlar gibi farklı alanlara da açılarak üretimlerimizi ve satışlarımızı geliştirmeye, Uşak'ın adını yurt içi ve yurtdışına duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

Çakın'dan Kadınlara Yeni İmalathane Müjdesi

Kadınların üretimlerini satışa çevirebilmeleri için Kadın El Emeği Pazarı'nı kurduklarını ve burada yer alan 8 dükkanı kadınlara tahsis ettiklerini belirten Çakın, kısa süre önce açılışını gerçekleştirdikleri ve kentin yeni ticaret merkezi olmaya hazırlanan Yöresel Ürünler Çarşısı içerisindeki 3 adet dükkanı da Zümra için tahsis edeceklerini söyledi. Burada Zümra kadınlarınca işletilecek ve günlük olarak çevre esnafına hizmet verecek bir çay ocağı da bulunacağının altını çizen Başkan Çakın; "Zümra artık bir marka haline geldi ve biz markalaşan bu ürünlerin daha sağlıklı koşullarda seri şekilde üretilmesini desteklemek adına buradan bir müjde verelim; Halk konutları bölgesinde bulunan belediyemize ait bir yapıyı bundan böyle kadınlarımıza tahsis etme kararı aldık. Burası Zümra Kadın Kooperatifi'nin imalathanesi olacak ve artık tüm ürünler burada tek bir noktada uygun koşullarda üretilerek satışa hazır hale dönüştürülecek" diye konuştu.

Büyük bir hayal olarak başlayan bu projenin gerçekleşmesinin ve kadınların gösterdiği başarılar sayesinde buralara kadar gelmesinin kendilerini çok memnun ettiğini kaydeden Başkan Çakın; Uşak'ın girişimci bir kent olduğunu ve Zümra kadınlarının da bu girişimci ruhu devam ettiren önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Zümra Sayesinde Kadınlar Mutlu ve Umutlu

Lansman programını büyük bir heyecanla beklediklerini söyleyen Bedia Taner, tarhana yapımı için iki aylık bir süreç geçirdiklerini ve büyük emeklerle bu lezzet kaynağını sofraya taşıdıklarını söyledi. Uşak halkının da beğeneceğini düşündükleri bu lezzetin iyi bir marka olarak raflarda yerini alacağını düşündüklerini belirten Taner; Başkan Çakın'a hem maddi hem manevi desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Programa katılan Nesibe Güngör, Zümra Kadın Kooperatifi sayesinde hem el emeklerini sergileme şansı yakaladığını hem de çok değerli insanlarla tanıştığını belirterek, bu oluşumun ekonomik ve sosyal anlamda kendisine büyük kazanımlar sağladığını ifade etti. Başkan Çakın'a kendilerine sunduğu imkanlardan dolayı teşekkürlerini ileten Güngör; Başkan Çakın'ın kendilerine verdiği değerin onları üretim konusunda daha da teşvik ettiğinin altını çizdi.

Programda bulunan Hamdiye Yılmaz, hem gıda konusunda hem de el sanatları konusunda çok yetenekli kadınlar olduğunu belirterek; Zümra sayesinde bu yeteneklerin heba olmadığını ve gelişerek devam ettiğini, bu sayede kadınların ev ekonomisine büyük katkılar sağlayabildiğini söyledi. Yaptıkları ürünlerin övgü almasıyla birlikte özgüvenlerinin de arttığını ifade eden Yılmaz, Uşak Belediyesi'ne bu imkanı kendilerine tanıdığı için teşekkür etti.

Lansman programına katılan Özlem Olamlı kendisi gibi bütün arkadaşlarının da bu işe gönül verdiğini ve büyük emeklerle üretimler gerçekleştirdiğini belirterek, bundan sonra daha kapsamlı üretimlerle ve daha çok satışlarla buluşmayı dilediklerini ifade etti. Başkan Çakın'a teşekkürlerini ileten Olamlı, tüm kadınların emeklerinin karşılığını aldığı bir ortamda olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. - UŞAK