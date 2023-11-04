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Zonguldak'ta Halk Pazarında Alışveriş Yoğunluğu Devam Ediyor

Zonguldak'ta her Çarşamba ve Cumartesi günü Soğuksu semtine kurulan halk pazarında alışveriş yoğunluğu sürüyor. Tezgahlarda, Soğan 7,5 Patates 12,5, dolma biber 15, domates 30, biber 30, salatalık 25, ıspanak 50 TL satıldı. Öte yandan pazarın en pahalı ürünü ise ıspanak oldu. Vatandaşlar hafta sonu ve hafta içi kurulan halk pazarında ihtiyaçlarına göre alışverişlerini sürdürüyor. Halk pazarı bu hafta sonu da en yoğun günlerinden birini yaşamış oldu.