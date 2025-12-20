Zonguldak'ta hamsi yoğunluğu yaşandı, palamut çıkmadı

Zonguldak Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, Zonguldak'ta balıkçılık sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aksu, kentten karaya yaklaşık 500 ton hamsi çıktığını, buna rağmen ekolojik dengelerde değişim ve iklim şartları sebebiyle sezonun balıkçılar açısından zayıf geçtiğini söyledi.

Aksu, Zonguldak'ta toplam 116 kamyon hamsi çıktığını belirterek, bunun yaklaşık 45 bin kasa ve 500 ton civarında bir miktara karşılık geldiğini ifade etti. Sezon başında palamut olmayacağını öngördüklerini hatırlatan Aksu, bu yıl hamsi ağırlıklı bir balıkçılık yaşandığını kaydetti. Tezgahlarda hamsinin 100 ile 150 lira arasında satıldığını aktaran Aksu, çıkan hamsinin büyük bölümünün göç balığı olduğunu, İğneada ve Trabzon hattından Karadeniz'e yayıldığını söyledi. Hamsinin göç güzergahına da değinen Aksu, balığın İğneada'dan başlayarak Gürcistan Batum'a kadar ilerlediğini, avcılığın da bu hatta sıralı şekilde sona erdiğini belirtti.

Hamsi göç balığı, fiyatlar tezgaha yansıdı

Tezgahlarda hamsinin 100 ile 150 lira arasında satıldığını ifade eden Aksu, çıkan balıkların büyük bölümünün göç balığı olduğunu belirtti. Aksu, "Tezgahlarda gördüğümüz balıklar göç balığı. İğneada'dan, Trabzon'dan gelen balıklar. Diğer illerden de karşılanıyor" diye konuştu.

Küçük ölçekli balıkçıların şu anda mezgit avcılığı yaptığını söyleyen Aksu, avın zayıf geçtiğini ifade etti. Aksu, "Şu anda küçük ölçekli balıkçımız mezgit avcılığı yapıyor ama o da çok zayıf. Çinekopta ve lüferde de ciddi bir azalma var, onlardan da bir haber yok" dedi.

Küçük ölçekli balıkçıların şu anda mezgit avcılığı yaptığını ancak bu avcılığın da zayıf geçtiğini dile getiren Aksu, çinekop ve lüferde de ciddi azalma yaşandığını söyledi. Ereğli bölgesinde görülen sınırlı yoğunluğun ise trol avcılığından kaynaklandığını ifade etti. Zonguldak'ta balık çıkış noktalarının sınırlı olduğunu belirten Aksu, "Bizim çıkış noktamız ağırlıklı olarak Ereğli ve Kilimli. Ereğli'de biraz yoğunluk oldu, o da trol avcılığından kaynaklı. Orada trolün açık olduğu bölgeler var" ifadelerini kullandı.

Ekolojik denge ve iklim şartları etkili

Balıkçılık sezonunun genel olarak kötü geçtiğini vurgulayan Aksu, bunun nedenini ekolojik dengelerdeki değişim ve iklim şartları olarak değerlendirdi. Aralık ayına gelinmesine rağmen deniz suyu sıcaklıklarının yüksek seyrettiğini belirten Aksu, doğal afetler ve iklim değişikliğinin balık popülasyonu üzerinde etkili olduğunu söyledi. Aksu, "Balıkçılık sezonu bu sene kötü geçti diyebiliriz. Sebep olarak ekolojik dengeler, dünyada yaşanan doğal afetler ve iklim değişikliği gösterilebilir. Aralık ayındayız ama kar yağması gerekirken deniz suyu sıcaklıkları hala yüksek" dedi.

Hamsi göçü Karadeniz boyunca ilerliyor

Hamsinin göç rotasını da anlatan Aksu, "Hamsi göç balığıdır. İğneada'dan başlar, Karadeniz illerini sırayla dolaşır, en son Gürcistan Batum'da avcılık biter ve sezon kapanır" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde başlayacak kalkan balığı avcılığına ilişkin de değerlendirmede bulunan Aksu, "Kalkan avcılığı başlayacak ama çok hareketli bir sezon olacağını öngörmüyoruz" diye konuştu.

Geçen yıla göre beşte bir seviyesinde

Önümüzdeki dönemde başlayacak kalkan balığı avcılığından da yüksek beklenti olmadığını kaydeden Aksu, bu sezonun geçen yıla kıyasla yaklaşık beşte bir oranında kaldığını ifade etti. Aksu, geçen sezon palamut, istavrit, çinekop ve hamsi gibi birçok türün bulunduğunu, bu yıl ise çeşitliliğin belirgin şekilde azaldığını sözlerine ekledi. Bu sezonu geçen yılla kıyaslayan Aksu, "Geçen seneyle karşılaştırdığımızda bu sezonu beşte bir seviyesinde değerlendirebiliriz. Geçen yıl palamut vardı, istavrit vardı, çinekop vardı, hamsi vardı. Çeşit çoktu. Bu yıl çeşitlilik ciddi şekilde azaldı" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK