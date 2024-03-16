Zonguldak Halk Pazarı Yoğun İlgi Gördü

Zonguldak'ın Soğuk semtinde her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Vatandaşlar halk pazarında bir birilerine en uygun ve en ucuz ürünü alabilmek için birbirleri ile yarışa girdi. Pazarda fiyatlar şu şekilde; "Patates 17 lira, soğan 12 lira, domates 40 lira, salatalık 25 lira, patlıcan 40 lira, sivri biber 70 lira, havuç 20 lira." Bezelye ise 100 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK